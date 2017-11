11/2017

אני רוצה לשחזר את התמונה זו כן זו שראיתם למעלה אך במקום חליפה יהיה תיק טיול אני רוצה להביט אל העננים הנושקים לסלע ולהרגיש את הרוח הקרירה one more for the list