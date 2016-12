מלאו כאן את כתובת האימייל

12/2016

לקראת 2017

לקראת שנת 2017, החלטתי לעשות רשימה.

מעין new year resolution שכזה... כי ממש תכף מסתיימת לה שנת 2016 והיא הייתה כיפית, קשה, מאתגרת, לעיתים מזעזעת, לעיתים קורעת (גם מצחוק), מלאה בחוויות ובאתגרים. והגיע הזמן הזה, להחליט איך אני רוצה ש2017 תהיה.

מעין fake it till you make it או סתם לקחת את החיים בידיים שכזה. אז, שנת 2017.

זו שנה שתהיה מלאה בתהפוכות ובשינויים - סיום תואר, מבחן ממשלתי, עבודה חדשה.

ואיך היא תהיה בשבילי?

השנה הכי טובה שהייתה עד כה, מלאה ברגעים של אושר והתרגשות.

בשנה הזאת, אעבוד קשה - אבל אצליח לדעת גם לנוח ולאגור כוחות.

אביא את עצמי למקסימום האפשרי.

אדאג להיות הדודה הכי טובה שיש ולהשקיע את הזמן הפנוי בפיצקית.

אבלה עם חברות לפחות פעם בשבוע, נצא, נצחק, נהיה מאושרות.

אעבוד שעות נוספות (כי אני חייבת כסף!) אבל לא אקרע את עצמי, לא אתיש, לא אגזים.

אהיה מאושרת. באמת. אדאג לעשות מה שעושה לי טוב. לחייך בלי הפסקה. לראות את הדברים החיוביים. אתאמן קצת יותר (מי אמר 3 פעמים בשבוע ולא קיבל?), כי זה באמת מקל עליי ומכניס בי אנרגיות.

אוריד הילוך. אשתדל להיות פחות פרפרקציוניסטית. ארגע. שנת 2017 - אני מזמנת לי שנה נהדרת! הכי טובה שיכולה להיות!

רק אל תאכזבי אותי...כי ברשימה שלי, אין מקום לאכזבות!

נכתב על ידי happymonday , 24/12/2016 11:42