10/2017

Wypgs

What you practice goes stronger אני מרגישה שאני נעשית חסרת בטחון, בגלל שהרבה רגשות שליליים מציפים אותי לעיתים קרובות. אני רוצה להצליח מחר. אבל באמת רוצה. מודה, הפחד משתק אותי. הפחד הוא באמת דבר משתק. אבל, ויש הרבה אבל, אני יותר חזקה ממנו. אני יותר חזקה ממחשבות שליליות ואני יותר חזקה מהכושר הגופני הירוד שלי אני חזקה, אני הכי חזקה בעולם. כשאני באמת חדורת מטרה יש לי אש בעיניים, ואני משיגה את מה שאני רוצה. ואיתך אני לא פתוחה מספיק. אני חושבת שעם כמה שלקרוא את הסוד זה עוזר, זה גם דופק תשכל באיזשהו מקום. כי אז אתה מפחד לשתף את הבן זוג שלך בפחדים ובחששות שלך בזוגיות שלכם. אתה רועד מפחד להוציא מילה אחת שהיא שלילית מהפה שלך. שחס וחלילה לא תתקיים. אז אני צריכה כל הזמן לשתוק ולא להגיד את האמת. לא להגיד את מה שיושב עליי, לא להגיד את מה שמפחיד אותי. רק להגיד דברים חיוביים, ורק לעודד אותם ולתת מקום אך אך אך ורק להם. What you practice goes stronger צריכה להתאמן על הערכה עצמית, מחשבה חיובית, והכי הכי חשוב- self love. וגם להתאמן באופן כללי.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 22/10/2017 02:17