על קנאה ואהבה אמיתית והערכה עצמית

4/2017

אז כן, הבטחתי לעצמי שהשתנתי ושהתבגרתי. ושאני לא יושבת ומחפשת בנרות איפה להפיל את הבחור שאוהב אותי. שמי שאוהב אותי במת ישאר ויאהב אותי ויראה אותי כהכי מיוחדת גם אם איזה בת זונה עם חיוך ממש מושלם עושה לו לייקים לתמונות רק שהוא לבד לא כשהוא איתי.

הבטחתי לעצמי שאני לא אפול לזה יותר אבל קשה להיפטר מהרגלים ישנים. אז כן, נפלתי. והתעצבנתי. אני שקרנית כי שיקרתי לו. אמרתי לו שפעם הייתי קנאית ברמה מטורפת והיום החלטתי לשחרר מזה ומי שרוצה אותי יהיה איתי ומי שלא שיילך כוסאומו, והנה שוב נפלתי לזה. מעפן מצידי, אני יודעת. ממש מעפן.

אבל אהבת אמת לא מתפוגגת, ואהבת אמת לא נעלמת. אני יודעת כי חזיתי בה.

אהבת אמת לא מתערערת ממה שקורה מסביב. ואם הוא באמת אוהב, ואם הוא באמת מעריך, ואם הוא באמת רואה אותי בעיניים שהייתי רוצה שגבר יראה אותי בעיניים האלה - אז אין לי בכלל מה לדאוג.

די.

אני יפה, אני מצחיקה, סקסית, לא חסר לי באמת שלא חסר לי. אני עומדת בפני עצמי ואני לא תלויה בכלום מסביב ואני תמיד צריכה לזכור את זה.

הסרטים הרעים שרצים לי בראש... הם בעיקר רצים לי בראש.

I'm tired of live with demons cause they always inviting more

את יודעת שאת מיוחדת בלי קשר למה שהוא חושב, ואת יודעת טוב מאוד מה הוא חושב. את קרובה אליו לנפש כמו סול מייט. זאת לא אהבה או התאהבות רגילה, לא ברור מה זה עדיין. אבל זאת חברות חזקה ממש. ומשיכה. וקנאה, יש גם קנאה.

אז כן אני קנאית לך בטירוף יא חתיכת זבל

כל החיים אני אהיה קנאית אליך ככה. כל החיים. כן כזאת אני. אימפולסיבית ואמוציונלית.

יש רגעים שאני בכלל מרגישה שאני לא רוצה אותך, ויש רגעים שאני מרגישה כמו אריה שקנאי לגור הקטן שלו שעכשיו נולד.

אני מתגעגעת אליך ועדיין יש יותר מ24 שעות עד שאני רואה אותך וזה משגע אותי.

אתה משגע אותי.

אני כמעט אוהבת אותך וזה קורה ממש מהר.

ממש ממש מהר, ומוזר בעיקר.

אבל בבקשה אל תעצבן אותי ותשמור על אש קטנה בנות אחרות, אתה לא מבין מה אתה עושה לי, אני כמו אריה בכלוב ככה.

אני יודעת שאתה מת כבר לראות אותי אבל אין לך סבלנות לדבר הרבה בווצאפ וזה מאכזב אותי אבל על זה אני סולחת.

הקנאה שלי עוד תשרוף אותי חיה.

אתה טוען שאם היינו ידידים היית מקנא לי בטירוף, וכבר עשית לי סצנה קטנטנה של קנאה, אבל זה לא קרוב לרכושנות שאני מרגישה כלפיך.

אתה שלי, אתה רק שלי. ועדיין החיוך שלה מערער לי את הצורה.

ומכאיב לי.

אם אני אפרד ממך זה יהיה רק בגלל שאני יותר מידי מרגישה אליך. קנאית אליך עד כאב, רכושנית עד מוות. בחיי.