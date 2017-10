10/2017

Here we go again

לאט לאט, אני מרגישה את המרה השחורה הזו זולגת לי פנימה דרך האוזן ומשחירה את הכל. ואני באמת לא יודעת איך להתמודד עם זה. מה עושים עם הישנות של דיכאון? כאילו רבאק, אני כבר לא בגיל שלחתוך את עצמי עם מספריים נחשבת דרך התמודדות לגיטימית. בלאדי הל, אני מתפרקת, אני באמת מתפרקת. לא יודעת כמה זמן אני אחזיק כאן, אבל שתדעו שבאמת ניסיתי. אני לא יודעת יותר מה קורה כאן דיי. למה לא יכול להיות לי טוב? למה אני לא יכולה להיות מאושרת ומוקפת באנשים טובים ובאהבה?

וכולם מסביבי מדאיגים אותי ואני כל כך כאובה ומודאגת על אנשים שאני אוהבת. אין לי כוח יותר לכל הרע שיש בעולם וזה כל מה שאני מצליחה לראות בזמן האחרון. - אז מסתבר שמה שעושים זה יוני בלוך בווליום משוגע, הברקה של כל הבית, ואז מקלחת קפואה. אם לא ריסטרט, לפחות זה מרדים את המוח.