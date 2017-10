10/2017

One thing you can't hide is when you're crippled inside

אני לא חושבת שזה דיכאון, זה לא מר כל כך כמו אז,

זה גם לא טוטאלי כל כך.

אבל מצד שני, אולי ככה זה מרגיש כשאת כבר בוגרת ולא מפוצצת הורמונים של גיל ההתבגרות.

נעע,

אני באמת באמת בסדר, אל דאגה.

סתם צינון של הנפש.

הלוואי שיעבור כבר.

-

אני רוצה להשתחרר כבר מהצבא, או לפחות לצאת קצת יותר הביתה. בזמן האחרון ממש טוב לי כשאני לא בצבא. זה לא שאני לא נהנת מהתפקיד ומהפלוגה, אבל חרא, 11-3 זה קשוח למשך שנתיים.

מעניין מה אעשה עם החיים שלי.

כאילו, בטח, רשיון - פסיכומטרי- עבודה-חו"ל, אבל השאלה היא מה אלמד, כי תכל'ס השתנתי ממש בזמן האחרון ומעניין אם אני בכלל יכולה למצוא משהו להיסגר עליו ולחיות חייים של מבוגרים.

-

יואו, איך אני אוהבת דוקטור הו, אני באמת לא מאמינה שהפסקתי לראות את הסדרה הזו, בלאדי הל, התאהבתי מחדש, אול דה וואי.







דוקטור הו, ג'ון לנון, וואי, מה זו הרגרסיה הזו?