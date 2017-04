4/2017

And now your song is on repeat

כבר מזמן לא היה לי ערב כלכך מוצלח כמו אתמול, ממש מחזיר את הטעם והחשק. הייתי צריכה להתאזר 4 דייטים בסבלנות (וכן... זה הזוי) אבל הוא מנשק פשוט מדהים. היה שווה לחכות. ומה מסתבר? אני הייתי אשמה בזה. הוא פירש אותי כמרוחקת, וכן הוא הלחיץ אותי במקום מסויים. הוא שונה ממה שאני רגילה אליו. אבל השיחות פשוט כייפיות, וכן, יש הרבה משיכה. מתה כבר לדעת איך זה יתגלגל..