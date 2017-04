מלאו כאן את כתובת האימייל

The deeper that I go, it takes my breath away

הקשר עם י' נעצר כרגע כידידים, עם כמה שהוא מדהים משהו שם לא זרם. למרות שאני חושבת שהוא תמיד יישאר כאופציה.. ההתאמה בסקס בינינו הייתה פשוט נהדרת. הוא טוען שהוא אף פעם לא מתחבר עם אנשים כפי שקרה איתי, שסחפתי אותו לשיחות שלא היו לו. באופן כללי, הוא מושך אותי ברמות. נראה בדיוק הטעם שלי, אבל משהו חסר לי בתקשורת ולכן באותו סופ"ש איתו גם אני ננעלתי והייתי מרוחקת ויכול להיות שאני זאת שגרמה להגשה התקועה הזאת. בכל אופן הוא ממשיך לעניין אותי וכל שיחה או נשיקת לילה טוב שהוא שולח עושה לי הרגשה טובה. הוא גם כלכך חתיך והטעם שלי במראה שזה מצחיק. קצת צעיר יותר ויותר מדי בעולם משחקי המחשב, אבל אני יכולה לחיות עם זה אני חושבת. הרבה זמן לא הכרתי מישהו שכלכך דומה לי באופי, ברצונות שלו, בשאיפות שלו לחיים. תאורטית החיים שלנו יחד יכולים להיות מדהימים. הוא גם פודי כזה שאוהב לבקר במסעדות הכי הכי טובות, גם בעולם, מתעניין בחוויות והתנסויות חדשות ואני חושבת שהוא יכול רק לסחוף אותי אחריו. גם המשפחה שלו נשמעת אדירה, למרות שבאותו סופ"ש לא רציתי להצטרף אליו לארוחת שישי. הרגיש לי ממש ממש מוקדם וכנראה שמראש אני ידעתי שזה לא יכול להמשיך כרגע.





עם ב' גמרתי. למרות שהשבועיים איתו התנהלו בסדר והוא רק תכנן לנו עוד ועוד תוכניות משהו שם הרתיע אותי. אולי הזיקה שלו למסורת, זה שהוא לא בא מהעולם שלי, שהוא לא מתעניין במדע ופחות מאמין באבולוציה (?!).. משהו שם הוריד לי לגמרי. הוא כמובן ניסה שוב פעם להילחם, להסביר שזה טוב שאנחנו שונים ושזה יהיה מעניין, שזה שהוא פחות מאמין בדברים שאני מאמינה בהם לא אומר שהוא לא יתעניין בהם. הוא גם חי תקופות בחו"ל וטיולים בעולם מאוד עושים לו את זה. נראה לי שאני עוד אמשיך לשמוע ממנו, שהוא לא יוותר כמו בפעם הראשונה שגמרתי איתו כי רציתי לחזור לי' כדי לתת לזה צ'אנס אמיתי, אבל ב' גם היה בראש שלי בזמן הזה ואולי זאת עוד סיבה שהפריעה. מקווה שהוא ישחרר כי אני לא יכולה להתנהל עם כלכך הרבה גברים על הראש שלי. סתם מרגיש לי מיותר.





בכל אופן טוב לי ידיד כמו י' כרגע. אני ממשיכה הלאה ויוצאת עם אחרים ואפילו משהו חדש מתפתח עם מישהו שהפעם אפילו גר באזור שלי והאמת גם דיי מסקרן אותי, נקרא לו ס'. אבל זה גם גורם לי לחששות. הוא יותר מדי פתוח ויותר מדי ציני ולי לוקח זמן להגיע למקום הזה. במיוחד עם מישהו כמוהו. הוא גם לא ממש הטעם שלי במראה אבל השיחות איתו מאוד זורמות והוא נראה אדם דואג ומפנק ואפילו מעניין מאוד, כך שאני חושבת שאני אולי כן צריכה לתת לו צ'אנס.



הבעיה היא שאני עדיין לא במקום שלם לגמרי עם עצמי. יקח לי זמן להגיע לשם, וזה הדבר היחיד בערך שעוצר אותי כרגע. תמיד עוברת לי המחשבה בראש של הכל היה נראה לגמרי אחרת רק אם...

אבל לקחתי את עצמי בידיים ואני מניחה שתוך זמן קצר התוצאות יתחילו להיראות בצורה משמעותית. בהצלחה לי אני מניחה.



מ' הגיע השבוע לביקור קצר בארץ. לא ראיתי אותו מאז הביקור שלי בקנדה. לא יצא לנו להתראות או לדבר יותר מדי אבל היה נחמד לראות אותו. העלאה זכרונות ביחד במיוחד מאותו הערב האחרון שהייתי שם שפשוט שתינו כלכך הרבה יותר מדי שלפני שעליתי לטיסה ב-4 בבוקר הייתי צריכה להקיא בשירותים. כן, לא אני במיטבי. אבל בהחלט חוויה.





נ', אתה זה שויתרת עליי. שאף פעם לא תחשוב שזה היה הפוך. אני עשיתי מהצד שלי מעל ומעבר ובאמת ובתמים האמנתי, גם אחרי ההתנסות הזאת עם אחרים, שאין ולא יהיה משהו כמו שהיה בינינו. אבל הצלחת לגרום לי לוותר וזאת אך ורק אשמתך. הייתי מוכנה לעשות הכל בשבילך וללכת עד הסוף אבל שברת אותי פעם אחר פעם. ואני לאט לאט מצליחה להרכיב את הרסיסים בחזרה. גם אם פה ושם הדמעות עדיין עולות בי.



אני. אהיה. בסדר.

















נכתב על ידי hailey.. , 5/4/2017 17:50