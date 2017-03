3/2017

Just give in

אני עדיין לא מרפה, אני עדיין מתגעגעת, אבל לך כבר מזמן הפסיק להיות אכפת ממני. עוד כשהייתי עמוק עמוק בפנים. הורדתי את עצמי לרמה כלכך נמוכה, שבחיים לא הייתי בה. ועדיין, גם במצב הזה, אנשים רואים את היופי. ויש מלחמות, ויש חוויות מרגשות. העניין הוא רק להיפתח לזה. לא לשקוע שוב בדיכאון עם עצמי. לא להיתקע על אדם שלא רוצה אותך בחייו.

You've gotta save you reputation