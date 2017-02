2/2017

Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold

מריח לי כמו משהו חדש ומרגש בפתח.

האם היית רק הקדמה לכל מה שעתיד לבוא?

יכול להיות שרק החזקת ועצרת אותי מלהתקדם לעבר כל המעניין בעולם הזה?



הלב שלי עדיין כואב.

ריסקת אותו למיליון רסיסים קטנים. עשית את כל מה שחשבתי שאף פעם לא יקרה.

לאבד אדם בפרידה זה יותר גרוע מכאב של לאחר מוות.

אבל הינה הגיע משהו חדש. מרגיש כמו משהו טוב הרבה יותר.