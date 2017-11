11/2017

Coez - Faccio un casino

Ho scritto ti amo sulla sabbia, no Posso fare di meglio Strappo lo scalpo di quest'alba E te lo porto al risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzino ero bravo coi Lego E cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di si, mentre te ne vai un po' di te rimane qui, anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Sono partito senza salutare E senza fare il biglietto. E in fondo cosa avrei dovuto fare, boh Forse lasciare un biglietto. E fare la figura dello scemo Era meglio se non ti conoscevo E tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di si, mentre te ne vai un po' di te rimane qui, anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Dimmi cos'è che vuoi da me Dimmi cos'è che vuoi da me Dimmi cos'è che vuoi da me Lo sai che c'è, amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino. Pronto, cos'è che c'hai, sei presa male, ah Hai rotto un altro cellulare Cosa mi chiami solo se stai male Ho casa nuova e devo sistemare Non sarò l'ultimo o il primo Però hai lasciato un bel casino E a parte tutto eri brava davvero, ma non con me. Dici di si, mentre te ne vai un po' di te rimane qui, anche se non vuoi. Amami o faccio un casino. Dimmi cos'è che vuoi da me. Lo sai che c'è, amami o faccio un casino. Dimmi cos'è che vuoi da me (amami o faccio un casino) Lo sai che c'è, amami o faccio un casino. תרגום:

כתבתי "אוהב אותך" בחול לא, אני יכול לעשות טוב יותר מזה קרעתי את הקרקפת של השקיעה הזאת* שברתי את כל מה שיכולתי בשבילך שאת כל מה שרציתי כילד הייתי טוב בלגו וזה פאקינג ברור שכעת אני מתחבר**

את אומרת כן, בדרכך החוצה חלק ממך נשאר כאן גם אם את לא רוצה תאהבי אותי או שאעשה בלגן X5

עזבתי בלי להגיד שלום ובלי לקנות כרטיס בסוף מה אני צריך לעשות? לא יודע, אולי להשאיר פתק ולעשות מראה של דביל היה יותר טוב אם לא הייתי מכיר אותך ואת במשחקים באמת טובה אבל לא איתי

את אומרת כן, בדרכך החוצה חלק ממך נשאר כאן גם אם את לא רוצה תאהבי אותי או שאעשה בלגן X5

תגידי מה את רוצה ממני X3 את יודעת מה? תאהבי אותי או שאעשה בךגן X3

אני מוכן, מה יש לך? לקחת את זה קשה שברת עד פלאפון מה את מתקשרת אליי רק כשרע לך? יש לי בית חדש ואני צריך להתארגן אני לא אהיה האחרון ולא הראשון אבל השארת אחלה בלגן וחוץ מזה היית סבבה, באמת אבל לא איתי

את אומרת כן, בדרכך החוצה חלק ממך נשאר כאן גם אם את לא רוצה תאהבי אותי או שאפשל תגידי לי מה את רוצה ממני יודעת מה? תאהבי אותי או שאעשה בלגן * היה נהוג לקחת את הקרקפת של האויב בתור סוג של שלל נצחון במלחמות, אז הזמר מטאפורית מתכוון להביא למושא האהבה שלו את הקרקפת של השמש

** הזמר משתמש במשחק מילים עם המילה לגו; המשחק וגם פועל באיטלקית שמשמעותו "להתחבר\להקשר" שבהקשר הזה המשמעות היא שהוא מתחבר לאנשים בקלות ובמקרה הזה אולי הכוונה יותר היא לנשים



נכתב על ידי FaceTheLifeHeadOn , 22/11/2017 20:38