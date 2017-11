11/2017

Gazzelle - Nero



[Intro] Nemmeno è tutto nero X6

[Strofa 1] Sono stufo di uscire la sera Di andare al solito posto di merda Le solite facce noiose La solita superficialità E gli occhi di lei che mi guardano Ed io che come al solito fraintendo Lei che fugge lontano pure stavolta E io pure stavolta che la perdo

[Ritornello] E la notte si prende quello che vuole E non lascia quasi niente È che siamo soltanto persone sole Perdute fra la gente Poi mi sveglio di notte con gli incubi in testa E una valigia già piena da un anno, che mi detesta E non crescono i fiori, è vero, dove cammino io Ma nemmeno è tutto nero Siamo come giornate buttate al cesso Come i sorrisi spenti, in mezzo ai denti, a tempo perso E non crescono i fiori, è vero, dove cammino io Ma nemmeno è tutto nero [Interludio] Nemmeno è tutto nero X6

[Strofa 2] Sono stufo di andare a ballare Nel solito posto di merda Le solite facce distrutte I soliti discorsi senza impegno E gli occhi di lei che mi vedono Ed io che come al solito non parlo E lei che si vergogna con le amiche E io che vedo lui e vorrei ammazzarlo

[Ritornello] E la notte si prende quello che vuole E non rende quasi niente È che siamo soltanto persone sole E non succede niente Poi mi sveglio di notte con gli incubi in testa E una valigia già piena da un anno, che mi detesta E non crescono i fiori, è vero, dove cammino io Ma nemmeno è tutto nero Siamo come giornate buttate al cesso Come i sorrisi spenti, in mezzo ai denti, a tempo perso E non crescono i fiori, è vero, dove cammino io Ma nemmeno è tutto nero

תרגום:

לא הכל שחור X6

נמאס לי לצאת בערב ללכת לאותו החור אותם הפרצופים המשעממים אותה השטחיות הרגילה והעיניים של מי שמסתכלת עליי ואני שכמו תמיד מעריך שלא כהלכה היא שבורחת הרחק גם הפעם ואני שוב פעם מאבד אותה

והלילה לוקח כל מה שהוא רוצה ולא משאיר כמעט שום דבר זה שאנחנו פשוט אנשים בודדים אבודים בין כל האנשים אחרי זה אני מתעורר בלילה עם סיוטים בתוך ראשי ומזוודה אחת שכבר מלאה לפני שנה, שאותי שונאת ופרחים אינם גדלים, זאת אמת, היכן שאני הולך אבל לא הכל שחור אנחנו כמו ימים שירדו לטימיון כמו חיוכים חסרי חיים, באמצע השיניים, זמן מבוזבז ופרחים אינם גדלים, זאת אמת, היכן שאני הולך אבל לא הכל שחור

לא הכל שחור X6

נמאס לי ללכת לרקוד באותו החור אותם הפרצופים השבורים אותם סיפורים חסרי התחייבות והעיניים של מי שמסתכלת עליי ואני שכמו תמיד לא מדבר והיא שמתביישת עם החברים שלה ואני שרואה אותו והייתי רוצה להרוג אותו (holy shit it gotten dark LOL)

הלילה לוקח כל מה שהוא רוצה ולא נותן כמעט שום דבר זה שאנחנו פשוט אנשים בודדים ושום דבר לא קורה אחרי זה אני מתעורר בלילה עם סיוטים בתוך ראשי ומזוודה אחת שכבר מלאה לפני שנה, שאותי שונאת ופרחים אינם גדלים, זאת אמת, היכן שאני הולך אבל לא הכל שחור אנחנו כמו ימים שירדו לטימיון כמו חיוכים חסרי חיים, באמצע השיניים, זמן מבוזבז ופרחים אינם גדלים, זאת אמת, היכן שאני הולך אבל לא הכל שחור

לא הכל שחור X6 הבנתי מהתחלה שהשיר הוא שיר דכאוני אחרי ששמעתי אותו אבל אחרי שתירגמתי את המשפט ההוא הכל התבהר, או שיותר נכון נהיה יותר אפלולי. המשפט הבהיר שהזמר לא מאס מהדברים הרגילים שהוא נהג לעשות ואותם מקומות שהוא היה מבלה בהם אלא שמשהו קרה לו ואותה בחורה שמסתכלת עליו היא לא סתם אחת אלא משהי שהיתה איתו בזוגיות אבל כנראה מסיבה כלשהי זה לא הסתדר ועכשיו היא עם משהו אחר והוא היה רוצה... להרוג אותו. אבל לפחות "לא הכל שחור", חוץ מהשיר הזה אולי....



