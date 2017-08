“Words are pale shadows of forgotten names. Asnames have power, words have power. Words can light fires in the minds of men. Words can wring tears from the hardest hearts.” - Patrick Rothfuss, The Name of the Wind

8/2017

שיר חדש של Fabio Rovazzi

Ho milioni di views ma vivo in un monolocale mi fa volare, mi fa volare tutti fanno storie ma solo sul cellulare mi fa volare, mi fa volare Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare mi fa volare, mi fa volare quando sto cantando e Gianni cerca di scappare mi fa volare, mi fa volare Però ma questi giovani di oggi no però io ti giuro mai li capirò Facciamo presto, mi fa volare non è uno scherzo, mi fa volare mi hanno costretto, mi fa volare ma tutto questo, mi fa volare Sto volando prego, non mi disturbare il problema vero è come atterrare mi fa volare, mi fa volare Signori e signori, ora spegnete il cellulare al capitano servirebbe un sacchetto per vomitare allacciate le cinture che stiamo per atterrare non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale Ma papà non so cosa dirti non trovo un lavoro che mi piace... Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare mi fa volare, mi fa volare il mio cane va in vacanza e mi ha voluto abbandonare mi fa volare, mi fa voalre Però ma questi giovani di oggi no però io ti giuro mai li capirò Facciamo presto, mi fa volare non è uno scherzo, mi fa volare mi hanno costretto, mi fa volare ma tutto questo, mi fa volare Sto volando prego, non mi disturbare il problema vero è come atterrare mi fa volare, mi fa volare mi fa volare, mi fa volare L'ho capito dopo sta canzone che Rovazzi è solo un gran... cognome il featuring lo faccio ad un solo scopo ridatemi Anna sennò chi me le fa le foto Mi hanno costretto, mi fa volare ma ad essere onesto, mi fa volare te lo confesso, mi fa volare che tutto questo mi fa volare Sto volando prego non mi disturbare il problema vero è come atterrare mi fa volare, mi fa volare



תרגום:

יש לי מיליון צפיות אבל אני חיי בדירת חדר זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף כולם עושים סיפורים אבל רק בפלאפון זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף האמונה הגדולה הזאת שאני אוהב יכולה לעזור זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף כשאני שר ג'יאני מנסה לברוח זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף אבל האנשים הצעירים האלה של היום לא אבל אני נשבע שאני לעולם לא אבין אותם בוא נמהר, זה גורם לי לעוף זאת לא בדיחה, זה גורם לי לעוף הם אילצו אותי, זה גורם לי לעוף אבל כל זה גורם לי לעוף אני עף, בבקשה לא להפריע לי הבעיה האמיתית היא איך לנחות זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף גבירותיי ורבותיי, עכשיו לכבות את הפלאפונים הטייס של המטוס צריך שקית הקאה תחגרו את החגורות כי אנחנו עומדים לנחות אין לנו חלופות, אנחנו נוחתים על המעקף

"אבל אבא אני לא יודע מה להגיד לך אני לא מוצא עבודה שאני אוהב"

אבל השכרת פררי שיכולה רק להתלוות אליך הכלב שלי הולך לחופשה ורוצה לנטוש אותי זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף אבל האנשים הצעירים האלה של היום לא אבל אני נשבע שאני לעולם לא אבין אותם בוא נמהר, זה גורם לי לעוף זאת לא בדיחה, זה גורם לי לעוף הם אילצו אותי, זה גורם לי לעוף אבל כל זה גורם לי לעוף אני עף, בבקשה לא להפריע לי הבעיה האמיתית היא איך לנחות זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף הבנתי אחרי השיר הזה שרובצי זה שם משפחה... גדול(הוא בא להגיד שרובצי הוא זין גדול ורובצי השלים אותו חח) ההופעה שאני עושה כאן היא במטרה אחת בלבד תחזיר לי את אנה אחרת מי יצלם אותי הם אילצו אותי, זה גורם לי לעוף אבל להיות כנה, זה גורם לי לעוף כל זה גורם לי לעוף אני עף, בבקשה לא להפריע לי הבעיה האמיתית היא איך לנחות זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף זה גורם לי לעוף, זה גורם לי לעוף הערה: "Mi fa volare - זה גורם לי לעוף" הוא משפט שהצעירים האיטלקים של היום משתמשים בו כאשר משהו גורם להם לצחוק ולהנות

