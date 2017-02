2/2017

Tutto Molto Interessante



הקדמה עד שיר מאותו זמר וזה תאכלס השיר השני מבין שני השירים היחידים שיש לו אבל אהבתי אותו אפילו יותר מהשני. בתחילת הקליפ יש לזמר החדש שיחה עם המפיק שלו ואם אקצר את השיחה הם מדברים על ההצלחה שלו ושהגיע הזמן להוציא להיט חדש, רובזצי מתנגד בתחילה אבל המפיק מציין שהוא חתום על חוזה למשך 20 שנה והוא מחויב להוציא שירים לפי הביקוש של החברה וזה משתיק אותו חח. אז המפיק עובר לדבר על הפופלאריות של רובצי בקרב ילדים ואמהות ומציין שבגלל זה אסור לו להשתמש ב"מילים רעות"(Parolacce) בשירים שלו, לכן החברה גם שכרה איש "צנזורה" מקצועי(האיש עם החצוצרה) שיצפור כל פעם שקללה נזרקת לאוויר מה שקורה באמת בשיר חחח. לאחר מכן המפיק שולח את רובצי "ליצור"(Creare) ורובצי בדרך החוצה חוזר ושואל מה בעצם הוא צריך לעשות. המפיק עונה לו שיעשה משהו שקשור למה שכל הצעירים אוהבים עכשיו במחשב ובפלאפונים - סנפצ'אט, אינסטגרם וכו'. כך בעצם נוצר השיר.

Il tuo profilo instagram è molto interessante Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante Mi parli dei problemi e della tua vita stressante Vai in palestra, l'estetista, giornata pesante Mi mostri i nuovi filtri dove cambiano le facce Lingua fuori, in testa fiori e bocca gigante E della tua foto dove sbocci in discoteca Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega (Guarda, guarda, guarda) Il ca' che me ne frega Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega È tutto molto interessante È tutto molto interessante È tutto molto interessante Tutto molto interessante Faccio cose, vedo gente, sembra molto divertente Tutto bene, siamo amici, fino a quando tu mi dici "Andiamo a comandare" Poi fai il balletto con le spalle Molto bello, divertente "Sì, ma... ha rotto le palle" L'oroscopo di oggi dice sfiga devastante specchio rotto, gatto nero, leggimi le carte L'offerta che proponi è così piena di vantaggi Due minuti, mezzo giga, tremila messaggi E con l'aereo scrivo in cielo perché tu lo veda "Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega" (Guarda, guarda, guarda) Il ca' che me ne frega Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega È tutto molto interessante È tutto molto interessante È tutto molto interessante Non prendere le cose che ho detto come un'offesa Smettila di fare la vittima e l'incompresa Per farti felice ho preparato una sorpresa Con la bomboletta ho scritto sulla luna piena "Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega" (Guarda, guarda, guarda) Il ca' che me ne frega Aspetta che ti mostro il ca' che me ne frega



נכתב על ידי FaceTheLifeHeadOn , 7/2/2017 14:44