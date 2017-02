2/2017



Honey, I'm home.



מוזר לחזור לכאן.

כל כך הרבה השתנה וכל כך הרבה נשאר אותו הדבר.



אני סטודנטית עכשיו!

ממש אדם אמיתי ובוגר, adulting all over the place.

גם הכרתי בחור חדש, וב"הכרתי" אני מתכוונת שבהיתי בו כמו קריפית בספרייה עד שהוא דיבר איתי. לא מביכה בכלל.

הוא עושה לי טוב.



לפעמים אני מפחדת שכל מה שבניתי יקרוס ואחזור להרגלים ישנים.

הקולות בראש שלי יכולים להיות כלבתיים להחריד, אבל בינתיים אני משתיקה אותם 90% מהזמן.



האנשים בפקולטה מחבבים אותי, הבחור שלי מקסים, אנשים חושבים שאני יפה, *אני* חושבת שאני יפה, אני גם חושבת שיש בי יותר מיופי (note to self: את חכמה, מצחיקה, נחמדה, וממש קולית בולית סך הכל. את לא משעממת, את לא גרועה, והאקס שלך ממש פוץ), יש לי עבודה חדשה, הציונים שלי לא רעים בכלל, אכלתי פיצה ולא רצתי להקיא אלא פשוט נהניתי מהפיצה, והכל יהיה בסדר.

הכל כבר ממש בסדר.