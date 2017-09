9/2017

lower the bar, then raise it again

לפני כמעט עשור פיתחתי אובססיה לאימוני כח. התחלתי בבית, עם ציוד שאת חלקו בניתי ואת חלקו שנוררתי מחברים, עד ששכנעתי את אמי לרשום אותי למכון כושר, שם התאפשר לי לעשות את הדבר האמיתי: starting strength, הלא היא תכנית הכח האגדית למתאמנים מתחילים של מארק ריפטו. סקוואט, דדליפט, בנצ', פרס, קלין. אלו תרגילי כח מורכבים קלאסיים, שימוש במכשירים, חבלים, רצועות, משקולות יד וכו' הוא מחוץ לתחום. המטרה היא להוסיף משקל בכל אימון, בין 5 ל1.75 קילו בתרגיל בהתאם ליכולת. יש לציין שאימוני כח בעצימות גבוהה אינם דומים באופיים והשלכותיהם לאימונים קלילים אשר משווקים לקהל הרחב כ"חיטוב לקראת הקיץ" וכדומה, אלא דורשים ארגון מחדש של שגרת היום-יום סביבם. אימונים, מנוחה ותזונה הם השילוש הקדוש. חייבים להתאמן שלוש פעמים בשבוע, לישון 8 שעות כל לילה ולאכול מספיק (קרי: המון) על מנת לאפשר לגוף להתאושש כראוי, אחרת נתקעים במשקלים במקרה הטוב או נפצעים במקרה הרע. שגרת האימונים שלי נמשכה כשלושה חודשים ונקטעה באחת אחרי שהגעתי ל147.5 ק"ג בסקוואט. באימון הבא הייתי אמור להרים 150, אך כשהגעתי למכון סירבו להכניס אותי בתואנה שסוג המנוי שלי הינו מנוי נוער ולכן איני יכול להיכנס אחרי השעה 16:00. חשבתי שאין טעם להתווכח כי אוכל פשוט לחזור ולהתאמן למחרת, אך למרבה האכזבה גיליתי שלמחרת בדיוק פג תוקף המנוי שלי, אשר אמי סירבה לחדשו מסיבות כלכליות. את 150 הקילוגרמים המיועדים לא הרמתי מעולם. ומה רבה הייתה אכזבתי. נשבעתי לעצמי כשאגדל ולא אהיה תלוי יותר בחסדיהם של הורי אחזור להתאמן, אגיע ל150 ק"ג סקוואט ואף מעבר לכך. בחלוף השנים השבועה הזו נטמנה אי שם במעמקי תודעתי, הבליחה מידי פעם לרגע קט כל אימת שנשאלתי האם אני מתאמן ונעלמה כלעומת שבאה. בחודשים האחרונים שבתי להרהר בה ביתר שאת. מעבר ליתרונות הפיזיים הגלומים בכח כלשעצמו, חשקתי בתחושת הדבקות במטרה, המסגרת הסדורה ושבירת השיאים האישיים המתמשכת, אשר נחוצים לי במיוחד בתקופות מעין אלו בהן זמני בידי והפיתויים סביבי גדולים. בשבוע שעבר סך כל ההרהורים הנ"ל הצטברו לכדי המסה הקריטית הנחוצה להחלטה. דיברתי עם מי שצריך לדבר, הגעתי לאימון ניסיון, נרשמתי והמשכתי להתאמן, לאכול ולישון. התחושה מדהימה, כמוה המהירות בה סיגלתי לעצמי מחדש טכניקה מושלמת, כמוה ההתקדמות במשקלי העבודה. הגוף זוכר. בינתיים יצרתי קשרים ידידותיים עם חלק מהמתאמנים והמאמנים ובכל פעם שאני נכנס והם מחייכים אלי אני חושב לעצמי שעדיין אין להם מושג, אבל הם הולכים לזכור אותי משך שנים קדימה בתור אגדה. אני הולך לשבור את כל שיאי המשקל שנקבעו אי פעם במכון. יש למה לצפות.