7/2017

we have a deal, let's do this

אחרי משא ומתן ארוך, אתמול אני והמנכ"ל לחצנו ידיים. בתחילת שבוע הבא תתקיים פגישת התנעה ועורכי הדין יקראו לנסח חוזה. אני שמח משתי סיבות: א', אני ממש צריך כסף עכשיו וזו העסקה הכי גדולה שעשיתי עד היום. ב', כל הדברים שבניתי עד היום בעיקר עזרו לחברות ענקיות להרוויח יותר כסף, אך הפעם המוצר גם יגן באופן ישיר על עשרות מיליוני משתמשי קצה. להרבה אנשים יש סיפור במשפחה על הזדמנות פז שהונחה לפתחו של סבא בימים עברו, בדרך כלל אפשרות לרכוש קרקעות במרכז הארץ במחיר מצחיק, אך לעיתים אפילו לא היה צורך לרכוש, אלא פשוט לא לנטוש אותן לטובת הקמת ישובים חקלאיים. בחלוף השנים ערך האדמות האמיר למיליונים ובני המשפחה הצעירים, שהתפכחו מזמן מפנטזיות ציוניות מעין אלו, חושבים על מה היה קורה אילו בערגה מעורבת ברוגז על תמימותו של הסב. העסקה עם פייסבוק, לצערי הרב מאד, לא רלוונטית. עכשיו זה כבר ברור שהם בוחנים את החברה כacquisition target ולא כvendor. זה אמנם פחות מאופטימלי מבחינתי, אבל למרות זאת, אם העסקה תצא לפועל האופציות יהיו שוות מספיק כדי שבשילוב עם העסקה הראשונה, אוכל לומר לעצמי בדיעבד שלא יצאתי אידיוט כשסירבתי להצעת הרכישה של הסטרטאפ הראשון. וגם הנכדים שלי.