unexpected turn

7/2017

אני אפילו לא יודע איך להתחיל לספר את הסיפור הזה. י' היא ברמנית ארעית בבר המקומי ונ' היא לקוחה קבועה. י' בת 30, נשואה פלוס ילדה לבן זוג שמבוגר ממנה בפער ניכר. נ' בת 20, רווקה. שתיהן בחורות חכמות, רגישות ומדהימות ביופיין, באופן מוגזם, עד כדי כך שרוב האנשים מניחים לגביהן הנחות שונות עוד בטרם החליפו איתן ולו חצי מילה.

על נ' כבר כתבתי כאן בעבר. הכרנו בערב אחד כששני חברים הגיעו אלי מרחוק, יצאנו לבר, היא ישבה לבדה וניגשתי לדבר איתה, לא בלב נקי, אלא עם פוזה שנבעה מהנחות שונות שהנחתי לגביה על סמך המראה המאיים שלה. בהתחלה היא סירבה לתת לי את מספר הטלפון שלה, אך ככל ששוחחנו יותר משהו השתנה. אומרים שהעיניים הן חלון לנפש ומהעיניים המלוכסנות קמעה שלה ניבט מחזה מרהיב. נשארנו לשבת בתחנת אוטובוס עד שעות הבוקר, דיברנו מלב אל לב. זו הייתה חוויה מטלטלת.

אבל אז משהו נתקע. בפעמים הבאות הרגשתי שהיא התרחקה ואני החזרתי באותו מטבע ובינתיים הקשר עם י' העמיק. בהתחלה היא הייתה יוצאת אלי להעביר יחד את הפסקות הסיגריה שלה, אך כעבור זמן מה היא הייתה יורדת ממשמרת כשעה לפני הזמן המיועד על מנת לשבת איתי, אך ורק איתי. היא התחילה להזמין אותי בכל פעם שעבדה וגם בפעמים שלא. היא, בדומה לנ', נפתחה בפני, גילתה בפני את צפונות ליבה.

בפסיכולוגיה אבולוציונית קיימת תאוריה של ניהול טעויות, Error management theory. הטענה לגבי גברים היא שבכל הנוגע להערכה של משיכה כלפיהם מצד נשים הם נוטים לטעות מסוג I, אשר ידועה גם בשם flase positive או חיובי שגוי, משמע להעריך באופן שגוי שאישה מעוניינת בהם כאשר זה לא המצב. הרעיון הוא שטעות כזו עדיפה על טעות הפוכה מסוג II, אשר ידועה בשם false negative או שלילי שגוי, מכיוון שטעות זו משמעותה אובדן של הזדמנויות רביה. זאת בדומה להעדפה לטעות מסוג I המתרחשת באופן קבע כאשר אנחנו נרתעים בתגובה לרחש על האדמה מכייון שאנו מפרשים אותו באופן שגוי כנחש, כי עדיף לקפץ סתם מאשר להינשך. better safe than sorry.

זה לפחות מה שסיפרתי לעצמי כשי' הזמינה אותי אליה הביתה שעה שבן זוגה היה בטיול. זה מה שיספרתי לעצמי כמה ימים לאחר מכן, כשהזמינה את עצמה אלי לקפה ב3:30 לפנות בוקר אחרי ישיבה משותפת בבר. הסיפור שלי התחיל להסדק כשהיא אמרה לי "אם לא הייתי נשואה הייתי אונסת אותך. מה זה אונסת? הייתי אומרת לך אנחנו יחד וזהו".

אנשים שמים לב. הברמנים והלקוחות הקבועים מקנטרים אותה באופן קבע, "נו, איפה xor שלך?", "אז איך תעבירי אותו למועדון הידידים שלך?". במשפטים אלה הם מבטאים את ההנחה שלהם שאני מאוהב בה נואשות והיא, כמובן, לא מעוניינת בדבר מעבר לידידות אפלטונית גרידא. הם יודעים שהם טועים אך לא מסוגלים לשאת את המחשבה הזו מכיוון שהם גם יודעים שהם לעולם לא היו מסוגלים להירצות על ידיה. הם שקופים לה.

השבוע י' שוב הזמינה אותי ונפגשנו בבר. ראיתי שם גם את נ', אחרי זמן מה שבו לא התראינו או דיברנו בכלל. אחרי שי' חזרה הביתה נשארתי לשבת עם נ' והרגשתי חיוכים חיוביים ממנה. היא אמרה שהתגעגעה אלי ושאלה שאלות ואף הביעה עניין להפגש בהמשך השבוע. התקרבנו ואחרי זמן מה שאלתי "מה יש לך כאן?" ונגעתי בנקודת החן הקטנה שנמצאת על השפה התחתונה שלה. היא שרבבה שפתיים, אני חטפתי נשיקה מהירה והיא צחקקה. למחרת שלחתי לה הודעה בלילה. תכננתי ללכת למסעדה הקבועה וחשבתי להציע לה להצטרף, אך היא ענתה שהיא בדיוק הגיעה עם ר', חברתה הטובה, אל בר שנמצא בקרבת מקום. נסעתי אל המסעדה, על מנת לפגוש את החברים יותר מאשר לאכול ואחרי שסיימנו המשכתי אל הבר.

הבר הנ"ל גדול ואינני נוהג לפקוד אותו באופן קבוע. כשנכנסתי הלכתי לכייון הבר ואמרתי שלום לברמנים שהכרתי מוקדם יותר באותו שבוע, אחרי שפ' גרר אותי לג'אם סשן במקום. בינתיים סקרתי בעיני את הבר וראיתי את נ' ור' יושבות בקצה כאשר מצידה של כל אחת מהן יושב גבר, ר' הייתה חבוקה בזרועותיו והחליפה איתו צחקוקים בעוד נ' ישבה בריחוק ונראתה מסוייגת מכך שהוא נצמד על מנת ללחוש באוזנה.

"היי, מה קורה?!", פנתה אלי לפתע הברמנית מתחילת השבוע. שאלה מה קרה שבאתי שוב. לשתות, עניתי לה, זה ברור. מה איתי, היא שאלה והוסיפה שחשבה שבאתי בשבילה. הצבעתי על נ' ואמרתי: באתי בשבילה. מאז לא שמעתי ממנה יותר. נ' הבחינה בי, קמה מקצה הבר, הגיעה אלי וחיבקה אותי לשלום. היא הראתה לי היכן היא ור' ישבו ואמרה שר' מסודרת. הצעתי שנלך לשבת רק שנינו בחלק אחר, היא הסכימה ובדרך עצרנו לעדכן את ר' ולהגיד שלום. אפילו לא טרחתי להביט אל עבר המלחשש. היא שלי. ר' כבר הייתה מבושמת לחלוטין, חיבקה ונישקה אותי בהגזמה גמורה. משם המשכנו נ' ואני לקצה השני והתיישבנו.

מבטים, מבטים, מבטים. מבטים צולבים מכל כיוון. "מה לעזאזל המדהימה הזאת עושה איתו?". מרגע שהתיישבנו היד שלי הייתה מונחת עליה, חובקת את גבה או מלטפת את השיער שלה. היא שמה לב לכך ואמרה שאני אמיץ היום. "הולך כל כל הקופה". דיברנו ואחרי זמן מה גם היא הניחה את ידה עלי. המשכנו לדבר ואחרי משפט מסויים שחלקתי איתה, תובנה מסויימת שעלתה בי לגביה, היא נישקה אותי.

האמת שהופתעתי. לא חשבתי שזה יבוא ממנה. היא קשה. פאקינג קשה. כולם מתחילים איתה, בכל מקום ובכל זמן והיא דוחה מעליה בשאט נפש כל ניסיון לחצות את הגבולות, לא משנה מצד מי. מאוחר יותר אמרה לי שלא התנשקה עם גבר כבר שנה וחצי (!). אבל כמובן שזרמתי בשמחה רבה. התנשקנו על הבר עד שנמאס לנו ונסענו אלי ובבוקר החזרתי אותה הביתה. למחרת שאלתי אותה מה התכניות להערב והיא אמרה בבר המקומי, תבוא. אחר כך קיבלתי הודעה מי', אני בבר המקומי, תבוא. לא נותרה לי ברירה.

הגעתי וישבתי עם י' שסיפרה לי שסיפרה עליי לחברתה הגרושה וזו אמרה לה, "יכול להיות שתעמדי מולו ולא תוכלי להתאפק". "אתה יודע מה עניתי לה? מצויין, אני אתמודד עם זה אחר כך". הרגשתי שהיא רוצה. אמרתי לה שיש לי סיפור מביך לחלוק איתה. חלמתי עליה השבוע. עמדנו מחוץ לבית בלילה ודיברנו עד שהתנשקנו ושם נגמר החלום. היא באמת הובכה. מאוחר יותר סיפרתי לה על אירועי ליל אמש והיא אמרה שהיא מקנאה בנ', שישבה ממש על ידינו. "אני רוצה שתהיה רק שלי". כשיצאה היא חיבקה אותי ארוכות מאחור ואז נשקה לי, דרך מעט שיער, ישר על השפתיים.

אני נשארתי עם נ' וכעבור שעה בערך קיבלתי הודעה מי', "אתה מבלבל אותי" ואז עוד אחת, "אבל זה באמת לא הוגן מצידי ואני שיכורה בטירוף אז אני פשוט אשתוק". התקשרתי, שלחתי לה חיבוק ואיחלתי לה לילה טוב. חשבתי על האבסורד שבסיטואציה, הרי סביר להניח שבאותו זמן ממש בן זוגה שהה לכל היותר בחדר הסמוך, יתכן שאפילו ממש לידה. חזרתי הביתה עם נ', החזרתי אותה בבוקר והתיישבתי לכתוב לכם.