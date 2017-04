4/2017

אחת ההשפעות החיוביות של המחאה החברתית בישראל ועליית הרשתות החברתיות היא תשומת לב צרכנית מוגברת לאותיות הקטנות. אדם שמגלה עלויות נוספות בדיעבד יתרגז ובצדק. אף אחד לא אוהב "לצאת פראייר".

בעולם המסעדנות קיים מושג הנקרא "דמי חליצה". כאשר לקוח מעוניין להביא עימו בקבוק לארוחה, יש חוקים מקובלים לכך. יש לברר מראש עם המסעדה ורובן יענו בשמחה אם הבקבוק המדובר מכבד אותן ואינו נמצא כבר בתפריט (או במרתף) שלהם. לעיתים קרובות המסעדה גובה דמי חליצה על מנת לפצות על עלויות התפעול, כגון שטיפת הכוסות והדקנטר.

בר היין הקבוע מתפקד גם כחנות יין בפועל. הם מחזיקים מלאי גדול של בקבוקים ממגוון רחב של יקבים מרחבי העולם. באופן טבעי תפריט הבר כולל רק חלק קטן מתוכם. הבקבוקים שאינם מופיעים בתפריט הבר מתומחרים במחיר מדף, אך אם לקוח מעוניין לפתוח אחד מהם בבר עצמו הם גובים ממנו דמי חליצה (נמוכים למדי יחסית למקובל בענף, יש לציין).

לאחרונה הייתי עד לסיטואציה מעניינת בבר. שולחן של כמה לקוחות מזדמנים הזמין חשבון שהוגש לו על ידי הבעלים. הלקוחות, שאינם הכירו את המושג, הופתעו לגלות "דמי חליצה" באותיות הקטנות של החשבון. אחד מהם שאל לפשר הדבר וחברו העיר ביובש "מה לא ברור? היא פותחת בקבוק, אתה משלם".

בעלת המקום זיהתה את חוסר שביעות הרצון שלהם ומיהרה להתגונן. הסבירה שהיין במחיר מדף, משמע אינו כולל את עלות תפעול הבר, ולכן עליהם לגבות את דמי החליצה למען תפקודו השוטף של הבר. זאת בניגוד למקומות אחרים, "חזיריים", בהם מחירי היין מגלמים את עלויות תפעול הבר (ועוד) גם במחירי המדף.

יש לי היכרות רופפת עם האנשים מאותו שולחן. החוויה שלהם, עקב מסלול חייהם, היא צרכנית בלבד. הם מעולם לא נאלצו לחשוב על דברים כמו עלויות תפעול ושולי רווח ולכן, מבחינתם ולתפיסתם, מדובר בבעלי עסקים חמדנים שמנסים להרוויח כמה שיותר תוך שימוש בטכניקות מניפולטיביות. השימוש במילה "חזיריים" מצידה של הבעלים היה טעות. הם מיד השליכו עליה את מה שבעיניהם היא ניסתה להכחיש.

כצופה מהצד היה לי ברור שיש כאן בעיה. בהינתן העובדה שמחירי המדף של הבקבוקים אינם כוללים את עלות תפעול הבר, ההגיון העסקי בדמי החליצה ברור לי ומוצדק לגמרי. מצד שני, אין ספק שמצבים כמו זה הנכתב לעיל מהווים חוויה צרכנית גרועה ללקוח ופוגעים בסיכוי שהוא יחזור ו/או ימליץ לחבריו לבקר בעסק. ניסיתי למצוא פתרון אלגנטי לבעיה, כזה שישמר את התמחור ההוגן מחד אך לא יצור חיובים מפתיעים עבור לקוחות מזדמנים בבר מאידך.

במשפט אחד: במקום מחירי מדף, הנחת take away. תמחור הבקבוקים במדף יגלם מראש את עלויות התפעול ואם הלקוח אינו מתכוון לפתוח את הבקבוק בבר אלא לקחת הביתה, הקופה תוסיף לקבלה סעיף "הנחת take away" על סך - (מינוס) דמי חליצה. כמובן שזהו משחק אריתמטי שאינו משנה ולא במאומה את סך ההכנסות הסופי, אך הוא מייצר חוויות רכישה חיוביות בלבד. לקוחות החנות יקבלו "הנחה" כאורח קבע והמבלים בבר לא יופתעו מחיובים באותיות הקטנות.

אני חושב שהפתרון מייצר חווית קניה שתאימה יותר לצרכן הישראלי, שאינו מכיר את מושג דמי החליצה וממש, אבל ממש שונא לצאת פראייר. מחר אלך שוב לבר היין לאחר שהיה סגור בחג. אני אציג את הניתוח והמסקנה הנ"ל לבעלים ונראה אם הם יאהבו את הרעיון שלי. כרגע אני לא רואה סיבות טובות ל"למה לא". ואתם?