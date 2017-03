3/2017

"אתה פמיניסט?", היא שאלה ואני הרהרתי למשך כמה רגעים. "ממש לא", עניתי, פניה החלו להתקמט בדאגה, שמא עוד רגע אאנוס אותה ללבוש בורקה.

"להצהיר 'אני פמיניסט' זה אנכרוניסטי בעיניי, כמו להצהיר שאני בעד סיום העבדות. אני רואה בעצמי הומניסט ולכן מכיר בזכויות ובחירויות של כלל בני האדם, מבלי להדרש לציין כל תת-קבוצה בנפרד. והרי 'נשים הן בני אדם', לא?".

אני לא מוכן להגדיר את עצמי באמצעות מונחים מקובלים רק בשביל קונפורמיות חברתית וvirtue signaling. זה יוצר הרבה חיכוך עם הסביבה, מכיוון שהאנושות הפוסט-פוסט מודרנית לא מסוגלת לנהל דיון רציונלי על כל אחד מהדברים עליהם העולם עומד: סקס, כסף ופוליטיקה.

אני לא פמיניסט, לא סוציאליסט ולא ציוני. אני גם לא שוביניסט, לא קפיטליסט ולא לאומן פלסטיני. אני לא רואה באף דעה בנושאים הנ"ל מרכיב חיוני בזהות שלי מכיוון שכל אחת מהן עלולה להשתנות בעתיד בהתאם למידע חדש. אין פרות קדושות, אין דוגמה. אין פוסטים ולייקים בפייסבוק שנועדו למיתוג עצמי כאביר במי מהנושאים הנ"ל, אין בועה תומכת של לקהת מעודדים שסוננה על ידי אינפרונד של מתנגדים מהצד השני. למעשה אין לי פייסבוק כלל וכלל, אבל הכל נכון גם בחיים עצמם.

stop giving so much shit about opinions. לא חייבים לראות הכל עין בעין כדי לחיות יחד.