אז איך חזרתי בשאלה?

הקדמה:

אחת השאלות הנפוצות שאני נשאל היא איך חזרתי בשאלה ואיך המשפחה הגיבה. גם ע"י בלוגרים אחרים (בערוצים פרטיים) וגם בחיי בכלל. להלן תשובתי.

"חזרה בשאלה" זה מונח גדול. העובדה שכולם שואלים "איך זה התקבל במשפחה" רק מגביר את הדמיון ל"יציאה מהארון". מעין חווית התגלות שבה עומד האדם מול משפחתו ומצהיר: "אבא, אמא, אני בעצם X!" (גיי או חילוני). אין רגע אחד שאני יכול להצביע עליו ולומר: זהו הרגע שבו חזרתי בשאלה. גדלתי במקום שתושביו משתייכים לזרם הדתי-לאומי (כיפות סרוגות). זרם זה, בניגוד לחרדים, מקדש את רעיון ה"תורה ועבודה" והציונות ("אתחלתא דגאולתא", הקמת מדינת ישראל כתחילת ימי הגאולה שבסופם יבוא המשיח). תמיד הייתי עוף מוזר ביחס לסביבה. ההורים שלי הם אנשים פשוטים, מבחינת מאפייני מעמד סוציו-אקונומי כגון הכנסה והשכלה. למרות זאת, היו להם אינסטינקטים בריאים ביחס לחינוך הילדים שלהם ולכן הם דאגו לי לאספקה שוטפת של ספרים מכל סוג שרק רציתי. בגיל צעיר מאד שמעתי לראשונה את אמא שלי אומרת לאבא שלי משהו כמו "הוא יותר חכם משנינו". ככל שהלכתי והתבגרתי הבנתי ש"אלוהים" לא נכלל בתמונת העולם שלי, בעיקר בגלל שלא היה בו שום צורך. יכולתי להסביר את התופעות שראיתי סביבי באמצעים טבעיים, מבליל להדרש למיסטיקה ולעל טבעי.

במדיומים אחרים, בהם אין זמן ומקום להיכנס לעובי הקורה, אני מתמצת זאת כך: "מתי חזרתי בשאלה? ברגע שהצטברה במוחי מאסה קריטית של חומר אפור שאפשרה לי להבין שאין חבר דמיוני שגר בשמיים, בדיוק כמו פיית השיניים וסנטה קלאוס".

זה לא יצר שום חיכוך עם הסביבה עד גילאי הנעורים, מכיוון שבתור ילד (משמע, מתחת לגיל בר מצווה) לא דורשים ממך יותר מידי. אך מרגע שנכנסת למצוות הלחץ גובר. תפילות, צומות, ברכות, שיעורי תנ"ך, גמרא, הלכה, משנה, מחשבת ישראל ואמונה ממלאים בערך 80% מחיי היום יום ולי, כאתאיסט גמור, היה קשה עם זה. כפי שבוודאי שמתם לב מקריאה בבלוג שלי, אין לי שום בעיה לבטא את דעתי, יש להודות שלעים קרובות בבוטות מסויימת, גם כשזו מנוגדת בעליל לדעה המקובלת. לא נהגתי אחרת בזמן שלמדתי בישיבה. הייתי מאתגר ומבקר את הטענות בכל פעם שהיה לי מה לומר. בהתחלה ניסו להמודד עם זה "בתוך המערכת", משמע לקחת אותי לשיחות חיזוק אמונה עם המחנכים וראש הישיבה. הבעיה הייתה שהם לא יכלו לי. זה ישמע יהיר נורא, אבל אני מאמין שכבר אז עליתי עליהם מבחינת יכולת רטורית וידיעות כללית (ומדעיות בפרט), כך שלא היה להם סיכוי מלכתחילה.

לדוגמא, ראש הישיבה היה מעביר לנו את שיעורי האמונה. אלו היו שני שיעורים עם הפסקה ביניהם. באחד השיעורים הרב החליט לעסוק בנושאים שאני תופס כמדעיים באופן מובהק, כגון גיל היקום. לא היו לו טענות טובות, הוא פשוט מחזר טקסטים שגויים מאתרים של מחזירים בתשובה (בסגנון זמיר כהן ואמנון יצחק). אני, שעד אז כבר קראתי בשקיקה את כל החומר באתרים הנ"ל (והמתנגדים להם, כגון אתר " חופש "; שאליו גם שלחתי מאמרים מתוסכלים פרי עטי כשהייתי בערך בן 14. אני מאמין שניתן למצוא אותם עד היום. פאדיחות), ואני called him out on his bullshit. כשנשמע הצלצול איש לא יצא מהכיתה. למעשה, פרצופים מן הכיתות המקבילות צצו בחלונות הכיתה, מקשיבים קשב רב לתלמיד שעלה על רבו.