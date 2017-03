מלאו כאן את כתובת האימייל

3/2017

זרם מחשבות בעקבות הפרידה

או: הסטוריית הכשלונות שלי עם נשים חלק מהתגובות היותר אינטליגנטיות שקיבלתי אתמול גרמו לי לחשוב מחדש. איך הייתי רוצה שזה יקרה? איך זה קרה בעבר, בצורה מוצלחת יותר? התשובה היא שאם הייתי מדמיין פרידה מושלמת, היא הייתה נראית כך: יושבים יחד, כל מצד מציג את הפרספקיבה שלו בנחת, מודה לצד השני על התקופה וממשיך הלאה בלב נקי. כבר היו לי פרידות דומו בעבר, כ שזה לא בלתי יתכן. שלחתי בבוקר הודעה לילדה, שאני רוצה לדבר ולסיים את זה יפה. היא לא טרחה להשיב לי עד כה. אתמול היה ערב מטורף נוסף בבר היין הקבוע, עם חברים מהעבר. שלחתי הודעה לפ', לברר מה קורה הערב, מכיוון שאני מת לצאת ולנקות את הראש קצת. הוא יוצא עם החברים מאתמול למקום שאני לא סובל, מעין דאנס קלאב אפוף עשן שאין סיכוי להחליף מילה עם אף אחד בתוכו. גם פ' עצמו לא סובל את המקום, אך אחרי שאחד החברים הבטיח להזמין על חשבונו הוא הסכים. ניסיתי לשכנע אותו לצאת יחד, אני זקוק לך בשביל לצאת מהבאסה אמרתי לו. הוא בשלו. I had enough. הצד החיובי של העניין הוא שכל החוויות הנ"ל מזכירות לי אמת יסודית: אין לנו על מי להישען, אלא על עצמנו בלבד. אני רוצה לנסות לנצל את המצב הפגיע יחסית של הצד הפרוד מאפשר על מנת לעבד כמה מן אירועי העבר ומחשבות שונות שנקשרו בהן. דבר אחד שצריך להיות ברור מן ההתחלה הוא שאני לא אדם נורמלי. אני לא חושב מה שכולם חושבים, לא עושה מה שכולם עושים ולכן גם לא מגיעה לאותן תוצאות שכולם מגיעים. אם אתם אנשים ממוצעים בני גילי בערך, אז כשלמדתם לבגרויות אני הקמתי את העסק הראשון שלי. כשהתחלתם להתמיין לצה"ל עבדתי בחברת הייטק, כשהשתחררתם כבר עבדתי תחת המנכ"ל, כשקרעתם את התחת בשתי עבודות מלצרות כדי לממן את הטיול אני גייסתי כסף מקרנות כדי להקים סטרטאפ, כששכבתם על איזה ערסל בהודו עשיתי פרוייקטים חסויים באפריקה, כשחרשתם בתקופת המבנים לתואר ראשון העברתי הרצאות לדירקטוריונים של חברות בורסאיות, שמורכבים מהפרופסורים שבחנו אתכם. וכן הלאה. אני מקדים אתכם בעשר שנים. זה אולי נשמע מתנשא, אבל זו האמת לאמיתה. הסיבה היחידה שהגעתי למצבים הנ"ל היא העובדה שנשענתי רק על עצמי ושמתי עצמי במרכז. שילמתי על זה לא מעט מחירים, מן הסתם, בחברה כמו שלנו שמקדשת את הקונפורמיות וההליכה בתלם הציוני המקובל. איבדתי חברים, אנשים שפטו אותי על לא עוול בכפי, אבל בשורה התחתונה אני חיי את החיים שלי בדיוק כפי שרציתי. המקור, ללא כל ספק, לאי נורמליות זאת היא העובדה שגדלתי בסביבה דתית אדוקה. כאתאיסט גמור וכופר בכל, התרגלתי לחיות במצב תמידי של התנגדות וחיכוך. "מקיצוניות אחת לשנייה", כמו שסחים אוהבים לומר. בחברה הדתית נהוג לפריד את הבנים והבנות לכיתות נפרדות בגיל צעיר מאד, עד החתונה. אני זוכר שבגיל 16 בערך ראש הישיבה לקח אותי לשיחה בה ניסה לרדת לשורשי המאבק הבלתי מתפשר שלי בדת. אותו רב היה פסיכולוג בגרוש ובשלב מסויים שאל אותי: "האם התאהבת אי פעם". עניתי שלא. איך אפשר להתאהב כשאתה מבודד מבנות המין השני? הוא טען שאני זקוק לטיפול פסיכולגי. מאז ועד היום, התשובה שלי לשאלה הנ"ל לא השתנתה. מעולם לא התאהבתי. אבל בשלב מסויים, אחרי שנים, התחלתי לחשוב שמשהו לא בסדר איתי אם אין לי שום קשר, ידודתי אם רומנטי, עם בנות המין השני. ואז באה היזיזה הראשונה. ואז השנייה, והשלישית, ובעשירית הפסקתי לספור. הרי אם עשר נשים הסכימו לשכב איתי, מספר שהוא מעל הדיווח החציוני של גברים (שכנראה מנופח כלפי מעלה ממילא), הרי שהכל בסדר איתי. עם כל אחת ואחת מהן הייתה אינטימיות, לעיתים גבוהה מאד, אך היא תמיד הייה תחומה אל מחוץ לחיי היום-יום (ותודה לSour Jane על האבחנה בתגובות לפוסט הקודם). אף אחת לא נכנסה לי ללב ולמחשבות באופן טוטאלי. אף פעם לא הייתה לי "חברה", משמע בת זוג פוטנציאלית לחיים. הכי קל עכשיו זה ללכת ולזיין אחת מחברותיה של הילדה בתור נקמה. זה מדגדג לי בקצה האצבעות והעובדה שרבים יחשבו שזה בלתי אפשרי רק מגבירה את היצר. כבר עשיתי דברים דומים בעבר, אבל החרטתי אליהם ואני לא מתכוון לחזור על טעויות. אפשר גם סתם למצוא איזה ריבאונד, אבל האמת היא ש, כפי שכבר כתבתי, I had enough. באופן רשמי אני זונח את מסעות הכיבושים בקרב המין השני וחוזר להתמקד בעצמי. אני שם את עצמי במכרז שוב. peace, xor

