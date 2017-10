מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 10/2017



<< אוקטובר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

10/2017

You only LIVE ones

אז החלטתי לסמס לנתיב, אחד מהידידים שהרווחתי בתקופה האחרונה. הסיפור עם נתיב היה שאנחנו היינו יחד בפלגה, ולא יותר מידי תיקשרנו. מידי פעם, היי ומה שלומך חטוף בין המסדרונות שהלכתי למשרד השלישות לבקר חברות במשרד שלהן והוא בא למרפאה באחד מהתקפי האלרגיה שלו. ואז נסעתי לשליחות נוספת מטעם המפקד שלי, והוא היה צריך לעלות לבית חולים לעשות בדיקות דם מיוחדות ואמרתי לו שיכול להיות נחמד אם ניסע ביחד. ואז התחלנו לדבר, גילינו נושאי שיחה משותפים ומרובים, גיליתי בן אדם מקסים שכולו נתינה ולב. והוא סיפר שהוא בקרוב עוזב לפלגה אחרת, ואני התלהבתי ממש, אז הוא אמר, "כן יש לי חבר ממש טוב שם." ואני במין הבזק של רגע שאלתי, "זה אור?" ראיתי איך החיוך שלו מרוח על השפתיים, "איך את מכירה את אור?" "אור? מי לא מכיר אותו? הוא הבן האדם עם הלב הכי גדול שהכרתי." ואמרתי לו שאור הוא החבר הכי קרוב שלי, ואז הוא אמר לי, "וואי אני נזכר שהוא סיפר שיש לי חברה טובה בפלגה שלי... לא זכרתי שהוא דיבר עלייך." "מה? באמת דיברתם עליי?" שאלתי המומה. "אמרתי לו שאת מקסימה והכל, ואת ידועה בלב הגדול שלך. אבל יותר מזה אני לא מכיר. אני אגיד לו שהתחלנו לדבר, הוא ישמח." "כן תגיד לו." אמרתי נלהבת. "יואו רק אם אור ישמע את זה." אמר נלהב בעצמו. ואז התחברנו, ואפילו ישבתי עם שניהם בבית קפה חמש דקות מהבסיס, הם הפתיעו אותי כל אחד בפתיחות ובכנות שלהם אל מול העולם. ושניהם בהיסח הדעת אמרו, "תכלס אין כמוה." "דידי. מה את נבוכה כל כך? שאנחנו מדברים עליך?" אמר אור. "כן. נראה לי היא לא רגילה לזה." "יופי, אז שתתרגל. נכון שתתרגלי דידי?" ואז החלטתי היום ליזום, שלחתי לנתיב שאני מתגעגעת כי הרבה זמן לא ראיתי אותו ולא יצא לנו לדבר הרבה מאז שעזב, "נתיב!!!" שלחתי, "בוא נעשה מפגש, אני אתה ואור. מה אתה אומר?" "יא גברת. בטח. בטח. אני יותר מאשמח. ואני בטוח שאור יזרום. אבל השבוע בעייתי לי משהו." "הכל טוב." שלחתי. "גם לי לא נוח השבוע... אבל שבוע הבא חייבים." "בטח בטח." שלח והוסיף סמיילי. אז שלחתי לאור, לפני שנתיב יספיק להגיד לו להצטרף ואמרתי לו, "בוא נעשה מפגש שלושתינו. אני אתה ונתיב. יהיה כיף ואני מרגישה שאני חייבת חברה אחרי הבסיס... אני בתקופה לא קלה, ואני אוהבת להיות איתכם אז למה לא." "דידי. אני אשמח להיות החברה שלך. ברור. בואי נפגש." אז התחלתי לזרום לכיוון שלו, בצעדים שקולים ואיטיים. כמו שבסטי אומרת לי כל הזמן, 'YOU ONLY LIVE ONES'. אני כל כך רוצה שזה יקרה המפגש הזה בין שלושתינו, גם ככה נתיב ועוד ידידה של אור רמזו לי שאור רוצה אותי ולא יודע כל כך איך... אז מי יודע? אולי יש לי סיכוי.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Mickey Mouse , 8/10/2017 21:40