9/2017

"אני שולח לך נשיקה מרחוק. כדי שלא יהיה לך לבד בלילה.

רוצה שתרגישי אותי קרוב אלייך. וחבל שאת רחוקה.

הלוואי והיית פה עכשיו. היינו יוצאים לשתות ולהינות.

שנינו לבד. רחוק מכל הרעש מסביב."

הוא נישק את המסך, ואמר את המילים האלה.

"אני נוסע בחמישי. לחצי שנה.

כמה אני מתחרט שלא תהיי איתי.

אבל שתדעי שבראש את תהיי שם,

וכל הזמן במחשבות.

אני כבר מתגעגע אלייך

וזה מרגיש כאילו אני מכיר אותך שנים.

אבל את יפה ומיוחדת ושונה."

הכרתי מישהו. הוא השתחרר לפני שלושה שבועות, נתן לי את המספר והתחלנו לדבר.

"תפסיקי לשלוח הודעות.

תתקשרי. אני רוצה לדבר איתך." הוא שלח לי בצהריים.

"אני אתקשר. מבטיחה. פשוט יום שכזה."

"עדיין לא קיימת." שלח לפני חצי שעה,

"אני אקיים."

"אני מתגעגע. בבקשה."

"אני הולכת להתקלח ואתקשר."

"סבבה. רק תעשי את זה זריז."

התקשרתי אחרי שיצאתי מהמקלחת, ולבשתי פי'גמה, שיער רטוב ועיניים עייפות.

"את כל כך יפה." אמר.

"הייוש." חייכתי. "לא כזו יפה אבל בסדר."

"תפסיקי לדבר שטויות."

ואז דיברנו חצי שעה, הוא סיפר על הטיול שלו, וניגן לי שירים ביוקליילי, הבטיח שבהזדמנות שאבוא אליו הוא ינגן לי יותר.

"Oh, somewhere over the rainbow bluebirds fly

And the dream that you dare to,

Oh why, oh why can't I?"

שר בקול חלול, והתנצל, "השירה שלי קצת לא גדולה. והאיכות פה על הפנים."

מחאתי לו כפיים והוא חייך ואמר, "אני מבין שכבר יש לי מעריצה."

"מעריצה מספר אחת. אלא מה?"

"חתימות בסוף." צחק.

"אתה מבטיח לזכור אותי גם שם? בטיול שלך?"

"אל תדאגי. אני מבטיח. את תהיי בראש שלי כל הזמן."

אני לוקחת בחשבון שסביר להניח שתתאהב ותגדל שם, תהנה מהחיים ותצחק, ומגיע לך. אם תזכור אותי ואני אהיה עוד רווקה, אולי יש לנו סיכוי.

למרות שאני מודעת שהוא קטן, אתה מיוחד למרות שעשית לי דווקא מקודם, סלחתי לך, והרגשתי איך אתה מחבק אותי גם שאתה רחוק ממני במרחק שעה וחצי נסיעה.