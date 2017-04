4/2017

I think I did it again

אז אני מצטיינת. פעם שלישית מאז שהתגייסתי! שלישית. זה אפילו לא נקלט לי. ההורים שלי הכירו את שון. או יותר נכון אבא שלי הכיר אותו, ''תשמור לי על הילדה אתה שומע?'' ''יש לך ילדה מדהימה. אל תדאג. אני מבטיח לך שאשמור עליה.'' חייך שון ולחץ לו את היד. ''מבטיח?'' ''ברור. אני מאד אוהב אותה. אל תדאג. היא בידיים טובות.'' ''בסדר. שון, ראית אולי את אדי?'' אבא שלי שאל, ''אני רוצה להכיר אותו.'' ''אני חושב שהוא כבר יצא.'' אמר שון מהוסס. קיבלתי מצטיינת. וזה מרגיש כל כך מוזר וטוב. קיבלתי הערכה ואהבה בכמויות. המפקד הישיר שלי לא היה, ובינינו גם לא ציפיתי. לפחות אדי המפקד השני היה, לחץ את היד לאבא שלו ואמר שאני ילדה מדהימה ומיוחדת. אוי מי גאד אני מצטיינת.