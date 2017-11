כינוי: Serious

יש לי יום מנוחה היום סוף-סוף אחרי כמה שבועות אינטנסיביים. האמת שככה חשבתי עד שנזכרתי שקבעתי עם חברים בערב. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל כ"כ באלי פשוט להישאר כל היום בבית ולא לעשות כלום. אבל אני פשוט לא יכולה, תמיד יהיה משהו. קשה לי גם לצאת ככה עם אנשים שאני לא לגמרי בטוחה שיזיזו אצבע לשמור איתי על קשר אחרי השחרור. לא באלי להשקיע זמן שוב במערכות יחסים שנידונות לכישלון. היו לי כ"כ הרבה כאלו, זה לוקח ממני המון. כסף, זמן, כוחות נפשיים, התאמצות והשקעה. הכול הולך לפח בסוף. אני חושבת לעתים קרובות על החברות שהיו לי בתיכון, על כל שרשרת האירועים האלו שהייתי בה שק של חבטות. אני לעולם לא אסלח לחברה שהלכתי לפני כשנה למסיבת סוף מסלול שלה. ככה סמכתי עליה ואהבתי אותה, ככה נדפקתי ונשרטתי לכל החיים. אני לעולם לא אסלח לחברה שחשבתי שהיא החברה הכי טובה שלי במשך שנים, עוד מבית-הספר היסודי. המשפחה שלה הייתה כמו המשפחה השנייה שלי, ההורים שלה אהבו אותי כאילו הייתי הבת שלהם. אהבתי את החברה הזאת כאילו הייתה אחותי. בחטיבה כבר התחלנו להתרחק, ולא היו לי חברים בביה"ס החדש, אז עברתי לביה"ס שלה, קיוויתי שנחזור להיות כמו לפני כיתה ז'. עם הזמן הייתי בטוחה שאנחנו שוב החברות הכי טובות, אבבל זה תמיד הרגיש כאילו היא מנסה להתרחק ממני, ואני עם החרדות החברתיות התחלתי לשחרר לאט-לאט. אחרי התיכון היינו בקשר למשך איזה חודש, ואז היא פשוט נעלמה. סיננה אותי והבריזה לי. היא וכל החבורה שהייתי איתן כל התיכון, פשוט שכחו אותי מאחור וגרמו לי להרגיש כ"כ לבד. אחת מהבנות בחבורה ואני חזרנו להיות בקשר אחרי כמה חודשים ובילינו המון ביחד, עד שהייתה לה מסיבת סוף מסלול וקלטתי שהיא חברה בלאי. אחרת מהחבורה שירתה איתי באותו בסיס. הייתי בטוחה שלפחות נגיד שלום אחת לשניה, אבל היא בדיוק כמו החברות-פח האחרות. מאז החברות שלי הן בעיקר בנות שהכרתי בצבא ואני בספק שאחרי השחרור נמשיך לדבר. איך אפשר להאמין שנמשיך לדבר, כשכל פעם שאני עוזבת מסגרת משותפת עם חברה, אני מרגישה שהניסיון לשמור על קשר הוא רק מהצד שלי? למה שאני ארצה בכלל לטרוח לשמור על קשר עם אנשים, להשקיע בהם ולתת להם ממני, כשאני כמעט בטוחה שזה עניין של כמה חודשים עד שנהיה זרים גמורים? אולי בגלל זה כ"כ קשה להשקיע בזמן האחרון בקשרים עם אנשים, כ"כ קשה לי לשמור על קשרים ולקדם אותם. בינתיים היחיד שאני באמת משקיעה איתו בקשר זה פשוט חבר שלי. אולי כי הוא האדם הכמעט יחידי בשנה האחרונה שלא איכזב אותי לגמרי. אז עוד מעט דצמבר, וזה אומר סיפרה [3] בחודשים הנותרים לי לשירות הצבאי. המחשבות על העתיד כבר מציפות לי את כל הראש. לצייר אני מנסה מידי פעם. נדמה שבכל יום שעובר אני נהיית גרועה יותר ויותר בלצייר. חבר שלי הבטיח שאחרי השחרור נעבוד על יכולות הציור שלנו ביחד ונחזור למוטב. בינתיים אני עובדת, חוסכת כסף, מבזבזת לא פחות, ומניחה לאיי-קיו שלי להתנוון בגלל הצבא (ובעיקר כי אין לי זמן לנשום). עשיתי קארה והחלקה יפנית החודש. קניתי מלא שטויות. מפה לשם 3000 שקל ברחו ממני החודש ואני מחכה כבר למשכורות של דצמבר. מצד שני בדצמבר אני מתחילה לשלם על הביטוח לאוטו כדי שאבא שלי לא ימכור אותו. וזה טיפה מכאיב לי בארנק. אני גם נהיית קצרה בזמן מבחינת האיבחון לפסיכומטרי וההתאמות שאני מניסיון כבר יודעת שאני חייבת. אבל אני כ"כ רוצה להשתחרר כבר, שלרוב זה גובר על הפחדים מהלימודים והפסיכומטרי. בדצמבר גם קנסו אותי בברית, חינה וחתונה. אז כנראה אני הולכת להוציא סכום דומה בכסף כמו בנובמבר. המשפט שלי החודש לגמרי יהיה "כולנו שונים, ועל-מנת להגיע לתוצאות זהות עלינו לעשות זאת בדרכים שונות." ויהיה בסדר. הזמן עובר, הכול עובר, כולם מרחבנים. "Soon it will be over and buried with our past" -סיריוס שחרור קיטור, צבא, עבודה, בית ספר, אהבה ויחסים

