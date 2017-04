4/2017

Let it go

הכל יגיע למקום הנכון בסופו של דבר אני אגיע למקום הרצוי להפריח כנפיים, לרוץ מעל המים כי גם מה שנראה בלתי אפשרי יכול לקרות הכל עניין של אמונה בעצמך ברצון שלך להתקדם לצאת מחוץ למעגל שאתה תקוע בו הגדרה של אי שפיות היא לעשות אותו הדבר ולצפות לתוצאות שונות תהיה אחר תעשה אחרת תבחרי אחרת בסופו של דבר, עצמך הוא הסופר היחיד של היצירה של החיים שלך אז אם לא היום, מתי?