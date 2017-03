3/2017

אני מתארגנת קצת, התארגנות של איפור נטורל "makeup "no makeup שסיגלתי מאז תקופת המבחנים (ומאז השפעה ניכרת של הכדורים). נעמדתי היום בפני מצב לא נעים, של יציאה לצד של ארבעה זוגות, שביניהן שתי חברות טובות שלי ובני זוגם, זוג שלישי שלא יפריע לי אם יחליטו שלא לבוא וזוג רביעי שזה אפילו יותר מבסדר אם לא אפגוש בהם. לא רציתי להצטרף, כי נו, זה אנושי להרגיש רצוי; וזה הכי עלוב ומנוכר שאני יכולה לחשוב עליו, מצד שני אהבתי את המחשבה על המצב העגום שלי מיוחדת לא? - אני חולה יש לי נפש רעה ושרוטה "את מוכרחה לבוא קלילה כמו נימפה על גבול הספורטיבית והלא מתאמצת, להיות פשוטה והכי מיוחדת בו זמנית" אז מה שאני חולת צומי וחושבת איך אני אראה בעיני החבר החדש של החברה לנסות לא לרדת מהרף שהצבתי בתור בת יחידה בין קבוצת גברים להיות הכוכב המאיר היחיד בשמיים אני כל כך רגילה כלפי חוץ, ומבפנים כולי רכה ורגישה שאני מסוגלת לדקור את הלב שלי יש לי יום רע ואני רוצה הביתה עריכה: חזרתי. הייתי. תחקרתי. שאלתי את הבנזוג החדש של החברה כפי שצופה ממני. עשיתי את שלי. אני לא נכנסת יותר למעגל הרחמים שכולל ארבעה זוגות חמודים ומאושרים ואותי מתה מבפנים כמו זונה מרשעת דיי והמיתולוגי התרגז עליי, אני שמחה שזה קרה. אני לא חושבת שנדבר יותר. עדיף לי בלי. אני במילא לא יציבה ורק רוצה לקמול ואין בי מילים יפות, מה חשבתי לעצמי. - Mice/My Toys Like Me

