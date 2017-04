אהבה עצמית בלתי מותנית היא מעשה רדיקלי

4/2017

היא יושבת שם, מהנהנת, להוטה כל כך לרצות, למצוא חן. לבלוט, להרשים אבל לא להכעיס. כשהיא עונה לשאלה, גם כשיש לה תשובה, נתונים, מחשבות, זה יוצא מגומגם, מהסס, מתנצל, לא בטוח.

כשמישהו אומר משהו שמכעיס אותה, שהיא לא מסכימה איתו, היא שותקת (גם אף אחד אחר לא מביע אי הסכמה. לא איתו ולא בכלל). רק בדיעבד באות לה המילים הנכונות, הצורה הנאותה להלביש את התרעומת וההתנגדות במילים שמרככות ומכירות-בערך אבל גם מציבות עמדה ברורה ("I think the point of a need of a cultural change is a well-taken one. At the same time, I feel that it is impossible to be in this situation without undergoing de-sensitization, at least to some extent. Otherwise, it would just be unbearable"). התגובה המאוזנת הזאת מוצאת חן בעיניה. הלוואי והיתה מצליחה להגיד אותה בקול בכיתה. אבל גם הניסוח המאוחר מעורר בה תקווה (מסתבר שהיא בכל זאת אופטימית חסרת תקנה..), שאולי בפעם הבאה תצליח. תזכור את הניסוח. תמיד מתחילים בליטוף. אחר כך מותחים ביקורת מרומזת.

במשימות כתובות, היא מרגישה, היא מצטיינת, או לפחות טובה. עושה מחקר מעמיק, קפדנית, מיטיבה לזקק מסר מתוך ים הנתונים. גם באחד על אחד לא רעה בכלל. טובה בלקרוא את הרמזים שבין השיטין, להגיב בצורה מתאימה, להתאים את המסר לקהל. להרשים אבל גם להיות קשובה. אבל בפני קהל, אפילו בפני כיתה קטנה בשיעור סמינריוני? קטסטרופה. פער מכאיב כזה בין התחושה הפנימית שהיא בולטת, מיוחדת, חכמה ומוצלחת, בין הרצון להרשים והציפיה לבלוט, לבין נטיה להצלפה עצמית חסרת רחם, ותחושה פנימית מכססת של תסכול ואכזבה מתמידות. אופטימית חסרת תקנה, כבר אמרתי? שוב ושוב מאמינה שהפעם יהיה שונה, שוב ושוב נכשלת, מתייאשת, מלקה את עצמה, במעגל אכזרי וחסר מוצא.

פערי השפה מחמירים הכל. בעברית, היא כבר יודעת, יש לה יכולת להיות מרשימה, ואפילו לפני קהל זה לפעמים מצליח. הסערה שבפנים לרוב נרגעת ברגע שהיא שומעת את עצמה מדברת, רהוטה ומדויקת. באנגלית זה עובד הפוך: הביטחון השברירי מתרסק למשמע המילים הראשונות שיוצאות מהוססות וצולעות. יותר מהכל היתה רוצה להרגיש חוט ישר מחובר מהבטן אל הפה. להרגיש מתי נכון לה לדבר (אחרי שהקשיבה החוצה ופנימה), לקחת לעצמה מקום שמרגיש לה נכון בדיון, לא להשתלט אבל גם לא להיעלם, ולא להתנצל. לקחת את המקום שהיא מרגישה. להביע אי הסכמה בצורה מכבדת במקום להתפוצץ מבפנים ולהיאלם לגמרי. להיות אותנטית ואפקטיבית. הבפנים הרי מעורר חיבה, היא חושבת (רוב הזמן). לו רק יצא החוצה, אי אפשר שלא יקנה לו שביתה אצל אנשים אחרים. אולי מחר.

(א' אומר שהדמות הראשית מעוררת חיבה. גם אני מופתעת מהרוך והחמלה שמצאתי כלפי עצמי בכתיבה שנעשתה מתוך ייאוש ואכזבה).