KILLIN' IT

מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 11/2015 10/2015 9/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014



<< אפריל 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

4/2017



אני חייבת להתאפס על עצמי. זה לא עובד לי. אי אפשר ככה, זה קריטי. אני חייבת לעשות יותר כסף ואני חייבת ללמוד ואני חייבת לסיים עם הרשיון הזה. אלו תנאי סף ללהתקדם מפה כרגע ואני פשוט לא מצליחה אמג. משתדלת שלא לחשוב במונחים כאלו אבל עדיין מרגישה שהמקום הזה שואב ממני את רוח החיים לאט לאט, מחזיר אותי לאותה הסטגנציה והמחשבות על לברוח מטשטשות את כל ההגיון. רק לקום ולברוח. עכשיו יש לי כמה סיבות להשאר, אבל אני חייבת לקחת את עצמי בידיים. אני לא יכולה להיות הבן אדם הזה. זה מביך. חייבת לשבת ולחשוב על הכל מחדש. להזכיר לעצמי למה ואיך. השחקנים החדשים במשחק בלבלו אותי. חיי החברה מסיחים את דעתי. חלומות בהקיץ. מרגישה כאילו יש לי מה להפסיד, וזה מבאס. מצד שני, אם הסיכון ישתלם אז זה יהיה שווה הכל. אני פשוט לא יכולה לעמוד בפני נרטיב טוב. and what could possibly better than a happily ever after for starcrossed lovers? אז זמן איכות. לעצמי. עם עצמי. לא עם הנטפליקס. time to face the music

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי מיאו דזה דונג , 20/4/2017 15:51