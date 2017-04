KILLIN' IT

4/2017

כל הזמן אומרים לי שהרזתי וזה פשוט לא נכון. לא שאני לא שלמה עם הגוף שלי, ההפך הוא נכון. אבל בחיים לא שקלתי יותר ממה שאני שוקלת עכשיו. אני מניחה שאני אוגרת שומן ושריר בצורה מחמיאה. אין לזה הסבר אחר. הפסקתי להשבר כל כך אחרי אימונים ואני כבר מצליחה להגיע שלוש פעמים בשבוע :) מרגישה שיפור אבל עדיין חושבת שאני מתקדמת לאט. מצד שני התחלתי הרבה יותר רחוק מרוב האנשים, כי יש לי נסיון, אז עקומת הלמידה שלי די חדה. בסה"כ מרוצה ושמחה ולא רוצה להפסיק לעולם.

-

עובר לי איזה שינוי בראש עכשיו, גם בכוונה וגם לא ממש. אני מנסה להיות יותר פתוחה ולהרחיב את ספקטרום הרגשות שלי. מנסה להיות פחות צינית. לא לפחד לדבר על מה שאני מרגישה ולא להתבייש בזה שאני מרגישה בכלל. די להיות קשוחה. בא לי להתפרק קצת. בא לי שתפרק אותי ותרכיב אותי בחזרה. בא לי שנצליח להרגיש אחד בשביל השני. בא לי שזה יעבוד.. לפחות לתקופה, גם אם לא לנצח. בא לי זכרונות חדשים איתך. הזכרונות מפעם כבר ממש מטושטשים.

כל כך התרגלתי לזייף סמול טוק שלפעמים אני לא מצליחה להפסיק לדבר. לא מצליחה להקשיב לצד השני בכלל. צריכה לסתום את הפה ולחכות עד שיהיה לי משהו אמיתי להגיד. נמאס לי לשחק משחקים. בא לי להזכר מי אני באמת מתחת לכל אסטרטגיית fake it til you make it שאני חיה על פיה.

כמובן שאני מרגישה איתה יותר חופשיה ונינוחה מאשר אם רוב האנשים, כי אתה זה אתה ואתה מכיר אותי ברמה אחרת שאי אפשר להסביר בכלל. כאילו במימד אחר אנחנו יחידה אחת. אבל עבר עלינו כל כך הרבה בעשור האחרון שיש הרבה פערים לגשר עליהם.

אבל זה מקסים.

אתה מעורר בי השראה.

אתה נסיך אמיתי, ואני תמיד הייתי הנסיכה שלך.

גם אם נתרסק שוב, אני שמחה שאנחנו מנסים.