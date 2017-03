KILLIN' IT

מלאו כאן את כתובת האימייל

יש לי חרדה קשה בכל מה שקשור ללהוציא שיחות טלפון פרטיות לאנשים שאני לא מכירה.. וזו הסיבה שעוד לא קבעתי שיעור נהיגה חח. אני מבטיחה להתגבר על זה. אולי אפילו היום. אני מרגישה די טוב היום. אני בשוונג של אימונים וזה כיף לי. שלשום קרוספיט, אתמול ספרינטים, היום קרוספיט. אם לא אשבר היום, אז אולי מחר עוד קרוספיט? עוד ספרינטים בסופ"ש. גם יש לי מלא השראה לתיק עבודות. אני חולמת בלילה שיש לי כרטיס טיסה חזרה למזרח. יום אחד יהיה לי... בנתיים צריכה לעבוד על כמה דברים. קבעתי להפגש עם חבר מפעם בשבוע הבא. מתחילה קורס פייתון שבוע הבא. אם אתגבר על השיט שלי אז גם אנהג משבוע הבא :X התחמקתי מלהפגש עם האקס שלי השבוע ואתמול הוא התפוצץ עלי קצת ושלח לי הודעות מוזרות. אני מבינה ולא מבינה בו-זמנית. רוצה להיות שם בשבילו אבל מרגישה שזה מפגר כי אני זו שזרקה אותו ושזה לא מתפקידי לנחם עכשיו. חוץ מזה עדיין לא לגמרי התנערתי מפרץ הרגשות שהיה לי בפעם האחרונה ששכבנו, וזה לא בא לי בטוב. צריכה להיות מפוקסת, ביץ'. eyes on the prize. you didn't come this far only to come this far.

