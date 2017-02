KILLIN' IT

מלאו כאן את כתובת האימייל

מעניין אם אני נאיבית וחושבת שאנחנו יוצאים לסרט בקטע חברי? בכל מקרה the joke's on him כי אני הולכת לשתות יין ולאכול תותים עם האקס שלי אח"כ, סורי אחי. אני די גרועה בכל העניינים האלו, אני יודעת להתנהג רק בהתאם למה שאני מרגישה. מקווה שלא יהיו פאדיחות. זה קלישאתי להתלונן על זה אבל ממש מרגיז אותי כשידידים שלי לא מכבדים את הפרנדזון. I mean I'd want a piece of that too, but c'mon Lower your expectations אתמול היה יום לא טוב. הרגשתי חנוקה ממש. הרגשתי שאני מתקדמת לאט מדי. לא רוצה להתקע בלופ הזה.. לא עושה מספיק, מתבאסת על זה שאני לא עושה מספיק, עושה אפילו פחות, אוכלת את עצמי עד שלא נשאר פאקינג כלום רק שבר כלי. היום מרגיש לי כמו יום יותר טוב. יש גיבוש של הקרוספיט בסופ"ש ואני מתרגשת כמו ילדה קטנה. כיף לי שם וכיף לי להיות חלק ממשהו כזה. בקטע קוסמי מוזר כולם שם אנשים מקסימים וזה מחזיר בי את התקווה באנושות. רציתי להתאמן היום אבל אני עדיין תפוסה מדי. חייבת לקצר את זמן ההחלמה. them doms

