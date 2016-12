12/2016

"People talk and tell you what you want to hear"





אני שונאת לחזור הביתה. הבנתי את זה ממזמן אבל אני לא מפסיקה לחשוב על מה היה קורה אם הייתה לי משפחה נורמלית ואם אני הייתי נורמלית. והם לא היו צריכים כל הזמן לשפוט אותי ולדבר עליי כאילו אני לא מבינה. כל מה שאני חושבת זה רק איך לברוח ולאן ללכת רק לא להיות פה.