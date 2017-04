4/2017

זרם מחשבות + לא קראתי לפני שפרסמתי + אני כועסת ובא לי סושי

איך מגיעים למצב שרבים על זה שהוא שולח הודעה (מתחיל שיחה) וישר נעלם לחצי שעה..

טוב, נשמע הגיוני לכעוס.. אבל לריב? ישר אחרי ההעלמות הוא שאל אותי מה עשיתי היום והדבר הראשון שכתבתי זה משהו בסגנון של "אני אענה ושוב תעלם?"

כן, זה קטנוני מצידי.. אבל זה מרתיח!

הוא אמר שהוא חשב שזה ישמח אותי שבכל היום העמוס והמעייף שלו הוא הצליח להשחיל לי הודעה which is sweet

but I want to talk to him. לקבל ממנו הודעה מסכנה של היי והודעה של מה קורה זו לא אינטרקציה מספקת מבחינתי, כנראה..

הוא ראה את ההודעה האחרונה שלי אליו ולא ענה (אמרתי משהו נחמד ולא היה ממש מה לענות)

עכשיו הוא התנתק ואני משערת שזה בכוונה כי כמה הודעות לפני זה הוא רשם "טוב אז בפעם הבאה אני אשלח הודעה רק כשאני לא אהיה עסוק ואוכל לדבר" (כאילו שזה משהו שלא אמור להיות מובן מאליו? למה לשלוח הודעה כשאתה עסוק ואז גם לראות שאני כועסת ולענות בחוסר רצינות וב"חחחחחחחחחח")

אז רשמתי לו עוד כמה הודעות זועמות כשהאחרונה בהן אומרת שאם הוא בכוונה התנתק כדי להמחיש שהוא עסוק שזה very low מצידו



ואני יכולה להרגיש את הכעס (והעצב) מבעבע בי... ואני לא מצליחה להיפטר מהתחושה..

אז החלטתי לחפש דרכים באינטרנט ואהבתי את הפוסט הראשון שמצאתי:



http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/anger-management/art-20045434

להלן ציטוטים נבחרים:



".State your concerns and needs clearly and directly, without hurting others or trying to control them"

אשמה..



"go for a brisk walk or run"

אם לא היה כל כך חשוך (ומסוכן) בחוץ

***אימא שלי הרגע נכנסה לחדר וניסתה לקרוא את מה שיש למסך (ממש נדחפה) ונאלצתי לדחות אותה בצוקה די בוטה כי הרגתי ממש לא בנוח עם זה שהיא תקרא את זה

היא שאלה אותי "למה את מדברת אליי ככה?" ואמרתי לה שאני רוצה פרטיות ושאני לא רוצה שהיא תידחף לי לעניינים

A few moments of quiet time might help you feel better prepared to handle what's ahead without getting irritated or" angry."

אין לי כוח לסדר את המרכאות + נכבה לי הפלאפון אז זה סוג של משמש כמרחיק אבל סביר להניח שאפעיל אותו עוד כמה דקות, האמת, נראה לי שאפעיל אותו ברגע זה



Instead of focusing on what made you mad, work on resolving the issue at hand. Does your child's messy room drive" you crazy? Close the door. Is your partner late for dinner every night? Schedule meals later in the evening — or agree ."to eat on your own a few times a week. Remind yourself that anger won't fix anything and might only make it worse

וכן, אני יודעת שזה עם הדוגמות והכל אבל אהבתי אותן כי יש רמיזות לבגידה חחחחחחחחחחחח לול

זה החלק שהכי קשה לי... אני בוחרת להמשיך לכעוס במקום לחשוב על פתרון כי אני נוטה להרגיש מגיע לו (או לכל אחד אחר) הכעס שלי על מה שהוא עשה.. ואני רוצה שהוא ירגיש את זה, כנראה?

ואני לא רוצה לפתור את זה עד שהוא ירגיש את זה



אבל בטח הוא ממש כועס עליי.. בקטע של לענות לי "טוב"

Das rude, boi"



בכל מקרה, עוד מחשבה:

לשנייה חשבתי שזה מה שיוביל ל"פרידה" בינינו ואז עברו בי מספר מחשבות -

1) זה דבר ממש ממש ממש מטופש להיפרד בגללו חחחחחחחחחחחחחחחח. 2) תחושת חופש - סוף סוף יש את האופציה למצות את הפרוצה שבי..

3) פחד - מהמחשבה על להיות עם מישהו אחר.. שינוי, משהו חדש = מפחיד 4) (עלה לי רק בעודי כותבת) כל הטוב שהיה לי איתו יפסיק להתקיים.. וזה לא טוב

כאילו.. זה מפחיד, שוב

גם מבאס - מה יקרה אם לא אמצא טוב כמוהו?



בנוגע לשאלה שלו של "מה עשית היום?"

- לא עשיתי כלום. זה ממש מאכזב כי הימים האחרונים דווקא היו חיוביים וממש מעורי תקווה. הרבה זמן לא הרגשתי ככה..



המטרה שלי להערב היא לסיים את הבוק ריפורט ואולי להתחיל ביולוגיה? בספק שזה יקרה

אני מקווה לקום מחר מוקדם ולהתחיל (נראה..)



למשל, היום, קמתי באמצעות שעון ביולוגי ב07:30 ואז חזרתי לישון כמו טיפשה..

קמתי פיזית מהמיטה בעשרה ל12



בכל מקרה

זה היה זרם המחשבות שלי



אני לא כל כך אוהבת את העונה השנייה של קורה

אני מתה כבר לעונה עם זאהיר



