בלאק פריידי

11/2017

אני חושבת שבלאק פריידי זאת ממש תופעה משוגעת

החברה של היום כל הצרכנות המוגזמת הזאת

איך שמראים אותם נכנסים לחנויות כמו עדר של חיות

מי שישמע מה יש שם? כל הבגדים האלה זה כולה בד

כל המכשירים האלקטרוניים הכל כאילו כל דבר

זה מה שגורם לאנשים להרגיש טוב יותר?

אני מבינה למה הם רוצים את זה,

אבל כאילו לא יודעת

ברור שאני גם רוצה דברים

J cole אמר שזאת מחלה, אנחנו תמיד נרצה עוד

וברור שכל דבר שעשיתי עליו לייק באסוס היה out of stock 5 דק אחרי שהתחיל כל הקטע הזה

אבל לא יודעת

לא קצת משוגע?

כסף ככ מניע תעולם אוף כמה חומריות ואני בתוך זה

" but if i had a magic wand to make the evil disappear

That means that there would be no santa claus no more

To bring you christmas cheer

Cuz all he represents is really greed

and the need to purchase shit from corporation

That make a killing because they feed on the wallets of the poors who be knockin on the door every black friday just to get some shit they cant afford " הוא תמיד יודע מה להגיד..