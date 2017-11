11/2017

פתאום הבנתי שהתגובות שלי בימים האחרונים היו הזויות ושאין לי שליטה עצמית והייתי רוצה שתהיה לי

השלמתי איתה היא התנצלה בהתחלה אמרתי לה שלא יודעת היום נרגעתי ואמרתי סבבה. וקרה תדבר הכי הזוי העולם

חברה מהקורס אמרה שידיד שלה אוסף אותה מהסימולציה וצחקה על זה שהוא יוצא למלא דייטים אז אמרתי לה חח שיסדר לי גם והיא אמרה האמת? אני ממש חושבת שאת הטעם שלו ורציתי להגיד כי אתם ממש דומים ומזכירים אחד את השני במלא דברים ואז היא אמרה- רק אם אין לך בעיה לצאת עם ערבי

ופתאום חשבתי שיצא לי להכיר מישהו אחד (חתייך) שהיה סבבה איתו אבל לא ידעתי איך אני אמורה להרגיש לגבי זה שהוא ערבי למרות שזה ממש לא מורגש עליו והפסקנו לדבר. אז שאלתי אותה תגידי קוראים לו במקרה ^@@_ והיא אמרה כןן! חח עולם קטן ברמות. יש עוד מישהי מהקורס שבהתחלה שנאתי ואחכ גיליתי שהיא חברה טובה של חברה שלי מהצבא ובסוף הבנתי שהיא חמודה. ומדובר פה על אנשים שכל אחד מצד שונה של הארץ, אין ישראל זה פשוט מקום קטן

עכשיו הוא שלח לי היי באינסטה וכאילו ממש התלהב שאני חברה (זאת חברות ברמה של עשינו הזמנה משותפת של איפור מהאינטרנט) של הידידה הכי טובה שלו בעולם as he said וכאילו וואללהה לא יודעת. אני חושבת שלא יצא מזה משהו כאילו אני חושבת שלא בא לי בכלל.. זה כאילו יותר מידי כבד עליי כל הדברים האלה מצד שני נסיך..מצד שלישי יש את הדרוזי ההוא שהוא כאילו פחות חתיך אבל באופי כאילו ואי לגמרי יש בינינו הבנה מטורפת בקיצור כנראה שזה עוד שלב אחרי רוסים אתיופים תימנים עכשיו ערבים בערך.. סתם עח מי אני עובדת אני מפחדת מהשפה הזאת. חח יהיה טוב

מי קיבלה בסימולציה היום 640 מייי