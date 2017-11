כינוי: Keisha

11/2017

Overeacting be like

טוב אז יש כמה חברות מהבסיס שהן חברות שלי מההתחלה ובאמת אני אוהבת מאוד. עכשיו יש אחת שהכרתי בסוף השירות יצא שעשינו שבת ביחד התחברנו וכל זה. עכשיו לאורך הזמן הזה היו דברים קטנים שלא אהבתי בה לא הפריעו ל לי במידה ממש ממש גדולה וכאילו אמרתי לעצמי שזה בסדר ולא כולם יכולים להיות בדיוק איך שאני רוצה שהם יהיו ויש אנשים ששונים ממני ושאני צריכה לקבל את ולנסות להבין גם אותם. כאילו היינו מדברות כל היום בואטסאפ ועכשיו שאני משתדלת באמת לא להיות המון על הפלאפון וללמוד אז אתמול היא רשמה לי ב9 בבוקר שהיא נרטבה בגשם משהו כזה תוך כדי שיחה ולא היה לי מה לענות על זה אז ב21 ככה היא רשמה לי " מה קרה חמודה למה את מסננת? זה שלמדת לא אומר שאת לא צריכה לענות, היו לך הפסקות" ואני ראיתי את זה וקודם כל הייתי בהלם רציתי להקיא באמת נגעלתי ברמות אמרתי wtf מה לעזאזל מה מי היא חושבת שהיא מה נראה לה וכו. אז עניתי לה ברגוע שפשוט למדתי וכשיש לי זמן פנוי עשיתי דברים בבית. היא רשמה לי יום אחרי אה סבבה שזה משתווה ל-תמותי והיום בערב רשמתי לה תאמת שהסיבה שלא דיברתי איתה כל היום זה כי נפגעתי ממנה אתמול מהצורת ניסוח והכל וממש נגעלתי. היא אמרה לי ממתי נהיית כזאת כבדה אמרתי לה אני בתקופה לחוצה הכל משפיע עליי והיא אמרה ואז היא אמרה שהיא הייתה צינית ואני לא בקטע של זה ואמרתי לה אני לא אוהבת ציניות היא אמרה את כן צינית לפעמים אבל סבבה. אמרתי לה חח לא הבנתי את אומרת שזאת אשמתי? והיא אמרה מה יש לך את במחזור, מי האשים, טוב אין לי כוח אני נכנסת לעבודה נדבר כבר. ואז אמרתי כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי לה לא.. פחות נדבר אל תטרחי.. אני אומרת לך שנפגעתי ממך שגרמת לי להרגיש רע ואת לא מבקשת סליחה? אני לא רוצה לדבר עם אנשים כאלה וזהוו וואלה מקווה שהיא לא תענה אני לא סובלת דיבור כזה ואני בחיים לא יוכל לשכוח דברים משפיעים עלי ממש רע כאילו אני שעתיים בערך רועדת ובאוטובוס רציתי לבכות מזה ממש עלו לי דמעות וכל היום הייתי בסטרס וכאילו אני לא צריכה תextra drama הזאת מה אני לא בוכה על בנים אז התחלתי לבכות על בנות? סבבה זו גם אשמתי שבכלל נתתי לזה ככה להשפיע עליי אבל זאת מי שאני ואני רגשנית ואני בתקופה לחוצה ואני לא הולכת להתנצל על זה אם אני אומרת לבנאדם שנפגעתי ואני כביכול חשובה לו והוא לא מבקש סליחה על זה שנפגעתי, לא על המילים, על זה שהרגשתי ככה וזאת לא הייתה הכוונה שלו fuck it חפש אותי בראשון אחי

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Keisha , 22/11/2017 20:33