החולשה הכי גדולה

11/2017

הלוואי שלא היית פרטי באינסטוש והייתי יכולה להיות הסטוקרית מס אחת שלך (לפחות ככה אני אהיה מס אחת במשהו אצלך) ואז אני אכנס לכל הזונות היפות האלה שמגיבות לך ואני ארצה למות וכל היום ירגיש לא טוב וינסה להבין מה זה אומר הדבר הזה שהיא הגיבה לך ולמה עשית לה לייק בחזרה ומהו הקשר בינכם אתה מזיין אותה או רוצה אותה? ואני אחקור כל פרט ופרט באינסטגרם שלך מכל פסיק שאי פעם כתבת אבל לא אתה פרטי ואני משחקת אותה כאילו ישלי כבוד עצמי ומן הסתם שאני בחיים לא אעקוב אחרייך כי חסמתי אותך הרי נ שים בצש את זה שאני מורידה תחסימה פעם בכמה זמן לבדוק אם אתה לא פרטי ואז מחזירה ומצד שני המס שלך בכלל לא חסום אצלי בטלפון יותר כי החלפתי מספר ואתה בחיים לא תדע אז אני אשאר בחלומות שאולי אי פעם ניסית להשיג אותי במס הישן ולא עניתי ואולי התאמצת והתקשרת ממס אחר ןאז הבנת שהחלפתי מספר ואני פאקינג לא מאמינה שאני לא מצליחה לשחרר ממךךךךךךךך מכיתה י שאני כבר משוחררת היום מהצבא. באסה. זה הדברים הקטנים האלה את מבינה שהוא אף פעם לא באמת הרגיש אלייך את כל החרא שאת הרגשת אליו ועדיין פעם בכמה זמן בא לך לשלם אלף שקל על כישוף רק שיחזור רק שיהיה שלי אבל גם לי יש גבולות עם כמה שזה מפתיע ולא, אין צורך לכשף מישהו שיאהב אותי די אני לא כזאת נוראית. אני באמת חושבת שזה הפסד שלו אבל אני בטוחה שאם הוא יחזור אסור לי בחיים בחיים לקחת אותו בחזרה.. עוד פחות מחודש הוא בן 21. אוף שונאת אותך ואוהבת אותך לא יודעת למה

נזכרתי בפעם הראשונה שנפגשנו בחופש הגדול של כיתה י בגינה מתחת לבית שלי שיצאתי מהבית בשקט ב4 בבוקר ושהיינו מדברים כל פעם לפחות 3 שעות לפני שהיינו נרדמים.. אין אני לא יכולה לא הרגשתי אתזה עם אף אחד אחר ונראה לי שזה כבר לא יבוא

אני ככ רוצה שהוא ייזכר בי אבל לא דיברנו מעל חצי שנה יותר נכון חסמתי אותו מהכל וזה טוב שחסמתי כי הוא בנאדם חרא

הוא באמת השטן

Stay away from me