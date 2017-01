בא לי לכתוב אני פרחה

1/2017

אני רוצה לעצור את הזמן



אני רוצה לכתוב שירה



אני רוצה להוציא את הדמעה התקועה

אני רוצה למצוא את הפניה הנכונה





אני הכל יכול שלא עשה כלום

חשבתי שאני חכם

אבל אני סתם טומטום

אני המצפן שהתחרפן

אני אוהב את אום כולתום

משא ומתן עם האו"ם

אנחנו במצב חירום





יד ימין ואז יד שמאל

ובכל יד יש אקמול

כואב לי הראש

רוצה את המחשבה לכבוש

היא יוצרת עולם משלה

ומייללת כמו חתולה אומללה







כל מעשה שלנו הוא בומראנג איה... זה פגע לי בראש הרגש שלי הוא בלתי נשלט הולך אחרי הזוועות שהמחשבה יוצרת כמו ברווזים קטנים אחרי אמם גה גה גה

והרי גם כשכל מילה נוספת מיותרת אני אגיד אותה בכל זאת

כשהתקווה נפלה לתוך תהום קפצתי אחריה כדי להצילה

ואיני יכול לצאת.

כל כך הרבה זמן של שקט בא לי שתגיע איזה סערה שתעיף לי את המוח



המילה האחרונה שלי בעולם הזה לפני שאתפגר סופית תהיה מיאו





היום דברתי עם מישהו שאני לא מכיר

על מה שאני מרגיש בתקופה האחרונה

out of the blue



וזה פתח לי את כל הצ'אקרות...

הוא אמר לי דברים אישיים שחשבתי עליהם

בלי שאמרתי לו משהו בנידון...



ממש קלע בול

וזה עשה לי טוב (:







אמן תרגישו טוב, תחייכו תשמחו כמה שיותר