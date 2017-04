4/2017

לכולם יש אג'נדה היום,

אנשים מסווים אכפתיות באמצעות אג'נדה.

מעטים האנשים שבאמת אכפת להם,

שהם באמת רגישים מספיק בשביל לעשות למענך

יש לי מעט אנשים כאלו בחיים ואני מוקיר אותם מאוד

איבדתי מספר אנשים כאלו במהלך חיי מבחירות אישיות.

לפני כחצי שנה אבי החורג יצא לעבודה, בזמן הובלה רגילה כמו כל יום...

בזמן שהעלה ריהוט במעלית מכאנית המשא גרם למעלית להישבר והיא הפילה עליו ארון.

הארון נחת על חוליה צווארית ושיתק אותו לחלוטין מהצוואר למטה.

כשדברים כאלו קורים, זה גורם לך להעריך מחדש את החיים,

אתה עובר בבית והבגדים של הבן אדם שם אבל הוא לא,

הבשמים שלו שם אבל הוא לא, האוכל שהוא אוהב עדיין במקרר...

באמת שלא רציתי לאבד אף אחד שאכפת לי ממנו בחיים,

אנני לא מפסיק לאהוב אף אחד אפילו אם ניתקנו קשר.

הזכרונות שלי מלאים בדברים חיוביים מכל מי שהראה לי אהבה במהלך חיי

כי כולנו אנשים, רק מנסים לשרוד עד שאיזה ארון ינחת עלינו.

בזמן שיהודה נפגע אני הייתי בהולנד, ביומיים האחרונים של טיול

של חודש במדינה אחרת ... ומסיבה מסויימת... לא יודע למה ...

מישהו הפיל את הפצצה הזו על החברה שלי... ובמשך יומיים הרגשתי...

הרגשתי שיש משהו עצוב ברקע ... הרגשתי שמשהו לא בסדר,

הייתי בטוח כי סמכתי על האינטואיציה שלי כמו שאני סומך תמיד

אבל החברה העקשנית והאוהבת שלי לא נתנה לסיים את הטיול ככה...

במשך יומיים היא המשיכה להגיד שהכל בסדר, ונתנה לי להרגיש הכי טוב בעולם

היא שמה את הצרכים האישיים שלה בצד למרות שקרוב לודאי הייתה

בעצמה בתחושות קשות ביותר בגלל שהיא ויהודה ממש הסתדרו והוא אדם שהכירה

כשחזרנו לארץ... אמא סיפרה לי.

עד היום גלים של עצבות שוטפים אותי...

גלים של פחד...

למדתי להתמודד עם זה, אבל זה לא תמיד פשוט.

ו... לאנשים יש אג'נדה. מעניין אותם הצרכים שלהם, לא שלך...

מי שהיה חבר אמיתי הביע תמיכה, גם אם זה בדרכו שלו.

לאחר מכן אחות של להב התאבדה.

ולפני כן לסבא של חברה שלי כרתו את הרגל.

הסבל היה באוויר.

ופתאום... התחלתי להבין blues, התחלתי להבין מוזיקה שלא הבנתי בחיים...

המויקה עזרה לי להחלים, הייתי יושב שעה במיטה בחושך עם מוזיקה עצובה ופשוט מרגיש את זה

אין לי כעס כלפי אף אחד

אני לא שומר טינה

אני בוחר לסלוח

אבל אני זוכר, שאנשים לרוב רואים את עצמם ואת הצרכים שלהם.

כואב לי לשמוע שמישהו סובל, והלוואי שהאדם הזה לא היה סובל,

אבל אני צריך להתרכז במה שחשוב בחיים באותו רגע.

אני מוגבל ביכולתי לעזור לכולם. עלי לעזור לעצמי ולסובבי בזמנים כאלו

שאר העולם יצטרך לחכות.

היום אני עם חברה חדשה, ולקחתי צעד אחורה באישיות שלי,

הפכתי להיות יותר סתגלתן וקשוב, פחות שיפוטי... וככה אני אוהב...

אני אוהב שאני לא רומס את הצרכים של אנשים אחרים

ואני אוהב את מי שנהיה ממני בשנתיים האחרונות.

אבל אף אחד לא יכול להגיד שזה לא בא במחיר.

Through the ashes arises the phoneix.

Through pain we grow.

Although we wשlk trough the valley of the shadow of death we must fear no evil,

We must find our courage and prevail, together as people we will survive.

אני רוצה להשאיר את כולם במצב יותר טוב ממה שמצאתי אותם

אני רוmה לגרום לאנשים לחייך.

אני רוצה לעזור לאנשים להחלים, נפשית ופיזית

לחוש אהבה בחיים ותשוקה...

אפילו אסתפק מטרה צנועה כמו להמעיט סבל.

אמול הייתה לי שיחה עם אמא שלי שתמיד לא הצלחנו לדבר יחד כמו בני אדם,

סו סוף יש בינינו תקשורת... משהו אמיתי, אפילו עם האדם הכי קשה בעולם אפשר לתקשר את המסר אם הוא נאמר בצורה הנכונה.

ואני רוצה לסיים בזה:

I never stop caring about anyone, I just do it one person at a time.

To every person out there who is suffering, may you find love hppiness and forgiveness in your heart,

Because life is short and we must make the most of them.

Ranny Bunny