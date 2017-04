I am fucked up - no more hiding

4/2017

תמיד הרגשתי צורך לשמור על המעטפת הזו של מי שאני נראה מבחוץ ...

אבל בפועל, יש בי הרבה נזק. אני לא מושלם בכלל, למעשה אני ממש רחוק מזה.

גרמתי כאב לאנשים שאוהבים אותי מספר פעמים.

התנהגתי בחוסר אחראיות כלפי הקרובים אלי.

הייתי אנוכי, במערכות יחסים ובחיי האישיים.

אני רוצה טוב לכולם אבל זה דיבורים ריקים בלי מעשים.

אני לא בסדר,

ומה זה בסדר?

זה כשאתה פוגע בסובבים אותך.

אני לא מושלם, ונמאס כבר להתכחש לזה,

נמאס להעמיד פנים.

אתה עושה טעויות, כן כן אתה יא זין מכחיש שכמוך.

אתה פוגע ופגעת באנשים במהלך חייך .

קח אחראיות על המעשים שלך.

אני אקח אחראיות על המעשים שלי,

הרגשות שלי לפעמים מערפלים את המחשבה שלי מרוב שהם חזקים .

אולי כי אני מתכחש ומנסה לדחוק אותם למטה.

להעמיד פנים שהכל לא אשמתי אלא כל מה שסובב אותי.

אני מכור לסקס, לטלויזיה, לכעס, קפה, פורנו, משחקי מחשב, ולשבת על התחת!

אני מכור לאיד שלי, הוא חזק ממני ומשתלט עלי כמו המפלצת מתחת לשטיח שאין לי בכלל בחדר.

סיפוק מיידי עכשיו על חשבון כולם! לדרוך לדרוך לדרוך!!!

שונא את האנוכיות בי, מתעב אותה, ונלחם בה על בסיס יום יומי.

רוצה לבקש סליחה מכל כך הרבה אנשים.. החל בטולי שצריכה להתמודד עם השיט שלי עד לג'ואי, לבקש סליחה מטל, מטימי, Yamit X2, מאלכס ומדורין, מאמא מאבא ומיהודה. אפילו מסבילה הייתי מבקש סליחה אם הייתי יכול.

אני מניח שאף אחד לא מושלם וכולנו עשינו טעויות ...

אבל הטעויות שלי הם שלי - I WILL FUCKING OWN THEM NOW

אני התנהגתי כמו זין , לאקסית, ליזיזות, לחברה שלי, לאמא שלי לאבא שלי ליהודה לטימי לכולם הייתי אנוכי ופגעתי בנקודה אחת מסויימת.

ככל שאקח אחראיות על המעשים שלי יותר מהר ככה יתחיל השינוי.

C>E

Cause is great than the effect

You can be on the E side or the C side, BUT pretending like you are never on the C side is a joke

I want to just fucking Man Up, and take full charge of my life

כל מה שאני רוצה זה לא להביא את כל הזבל הזה לקשר החדש שלי, לפתוח דף חדש, במקום חדש, עם הכיוון החדש

סוף סוף אני במקום בחיים שלי שלקחתי אחראיות, על הלימודים שלי, הקריירה שלי, המערכת יחסים שלי, אפילו הנפש שלי שלמה יותר.

אני לא אתן לאיד המסריח הזה לדפוק לי את זה, אני ל אהיה אנוכי, אהיה טוב כלפי סובבי - אנהג בחמלה ואפסיק לזיין תשכל אתחיל לעשות.

זה אני החדש

FUCK YOU OLD ME