4/2017

אני

אני כל כך אוהבת אותה

אני כל כך כל כך אוהבת אותה

ברמות שקשה להסביר

היא מלאה בטוב





היום הסתכלתי עליה וראיתי כמה שהיא חמודה

וכמה שהיא טובה ועדינה וצנועה

וראיתי דבר מוכר,ראיתי את הבית

ראיתי את הדבר הזה שגדל איתי ושהעניק לי כל כך הרבה

ראיתי מישהו שמתנהג דומה לי

ראיתי את החצי השני שלי





ואני צועקת עליה בעבודה וכועסת עליה

ןלא מגיע לה

כי היא כזאת טובה

אבל אני דפוקה וקנאית ומתוסבכת כל כך

ואני לא מבינה מה היא עושה איתי

מב יש לה לעשות איתי

למה היום היא לא שמה עלי זין והלכה לשבת איתם בסוף המשמרת

למה היא עלתה וחיפשה אותי

למה היא כזאת טובה

למה היא לא מגיעה לי



אני אוהבת את הבן אדם הזה

היום היא אמרה שאין לי ולה משפחה

כי אנחנו המשפחה אחת של השנייה

וזה כל כך ריגש אותי אפילו שרוב הסיכויים שהיא אמרה את זה סתם



אני אעשה בשביל הבן אדם הזה הכול

אני אתן בשבילה הכול

תמיד

לא מעניין אותי כלום ושום דבר

רק היא

רק היא בראש שלי



היא אף פעם לא מאכזבת

היא אף פעם לא משאירה אותי לבד

היא אף פעם לא נותנת לחרדות נטישה שלי להתקיים

היא שומרת עלי

היא מבינה אותי

אכפת לה ממני

אני אוהבת אותהההה

נכתב על ידי -come as you are- , 13/4/2017 01:45