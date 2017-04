כינוי:

בת: 4







ארכיון: 4/2017



<< אפריל 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4/2017





ההבנה העולמית לא מתאימה לכולם ויש מצבים שבהם אני מדברת אולי לאלוהים, פשוט למצוא משהו רוחני לפנות אליו, בלי תשובה בהכרח

היו פעמים בגיל קטן שהייתי נשפכת על הרצפה בממ"ד ומתפללת שהסבל יפסיק, אולי משהו יעזור - והבנתי שאני מושפעת, אני מכחישה לעצמי זאת הרבה

אבל אי אפשר להיות מקורי במאת האחוזים כי אנחנו מושפעים מהסביבה.

אני מעדיפה לכתוב בדפים אבל כאן אני כותבת בצורה מהירה יותר (technology ha) .

תכלס האמונה שלי באלוהים היא לא אמונה הכרחית, אין לי מושג איך קוראים לזה אבל אני כן מאמינה שיש לי עם מי לדבר (maybe law of attraction )

ראיתי את הסוד איזה 5 פעמים, מי שראה יבין את מה שכתבתי בשורה למעלה^ .

___

אני שוחה בדעות, וכולנו חיים ברעות,

אין דבר שנרוויח, בלי הפסד

