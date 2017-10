10/2017

and miles to go before i sleep

זה הרבה יותר בלתי פתיר ממה שחשבתי. הנטייה שלי לאידיליות אוטופיות ולאמון בדברים שאני ממציאה לעצמי דיי סימאה את עיניי. זה לא יעבוד ואני מתחילה להישחק מזה. לא נעים לי לפתות ולהתפתות פיתויי שווא. לעורר רגשות ואהדה והיקסמות, גם אם אני מספרת הכל ישר ומראש, זה עדיין לא הוגן מספיק. נכון, אני מעוררת רגשות חמים, אבל לא מתוך העוצמה שלי, אלא מתוך החולשה הפריכה שלי. כמה ידיים מושטות אני יכולה לאחוז. אזרתי המון אומץ ואנרגיה נפשית כדי לעשות מה שעשיתי עד כה ולשכנע את עצמי שהכל הוגן ושוחר טוב ואין לי אנרגיה לצעד הבא. זה פוגעני ושורט מידיי ואני לא מסוגלת לזה. על הדרך זה פוגע לכל הכיוונים. פוגע ביחסיי עם הפרוד, פוגע ביחסים המתוקים שלי עם הקטנה המקסימה שלי, פוגע בגברים טובי לב, ישרים והוגנים שהתחלתי איתם, ופוגע בי. בתחושת ההגינות וטוהר הלב שלי, ביכולת שלי לאהוב את עצמי. הצמא הטבעי-בריא הזה שהתעורר בי לקשר חם וטוב – יתייבש בסוף מול ההתנסויות האלה. אף גבר נורמלי לא ירצה להיכנס לזה.

מי שכן ייכנס הוא כנראה לא הגבר שהייתי רוצה. אפילו השינה המתוקה ועתירת החלומות שלי ניטלה ממני.