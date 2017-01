1/2017

Mind over Matter

חשבתי פעם מה יהיה הפרופיל טינדר שלי, אם אי פעם יהיה לי אחד. הגעתי למסקנה שכנראה משהו בסגנון של "סטודנט למתמטיקה, חנון, נוראי במיטה". זה נושא שלא דיברתי עליו בכלל בבלוג. סקס. כנראה בגלל שאני עדיין תקוע בגיל 12, ומאדים עד האזניים כל פעם השנושא עולה אפילו. אבל אני מאמין שהשלב הראשון בטיפול בבעיה הוא להודות בה, ולדבר עליה, אז הגיע הזמן, לא? סקס, סקס, סקס, סקס, סקס, סקס, סקס ועכשיו כשזה מאחורי... כן, אני לא טוב במיטה. אין לי הרבה חוות דעת בנושא, אבל ההגיון אומר שאם אני מחזיק 30 שניות, במקרה הטוב, זה כנראה סימן רע.. וזה מפריע לי כבר הרבה זמן. "ניסיתי" לטפל בזה, אבל אף פעם לא עשיתי עם זה משהו. ולאחרונה די נשבר לי. In a fit of desperation התחלתי לקרוא ספר שנקרא Ejaculation on Command. כמה פתטי זה יכול להיות? וזה כנראה הספר הכי גרוע שקראתי בחיי. הוא כולו נקרא כמו מוצר בערוץ הקניות! כבר קניתי את הספר! (כלומר, הורדתי אותו בצורה בלתי חוקית כי, נו באמת, אין סיכוי שאני משלם על הזבל הזה כסף) אי אפשר לקבל את התוכן הענייני קצת פחות מדולל? אבל כן יש לספר נקודה טובה. שנתקלתי בה בערך בכל מקום שמדבר על הנושא, והיא עדיין טובה. הנקודה היא שהכל בראש. הרבה אנשים אולי חושבים שגברים מקיימים יחסי מין עם הזין, הם בעצם מקיימים מהראש. הגירוי וההתרגשות כולם בראש, הצורך לגמור מגיע מהראש. כל עוד נשארים רגועים אפשר לשלוט בזה. איזה מזל שאני אדם כל כך רגוע ובכלל בלי בעיות חרדה (וגם איזה מזל שאני בכלל לא ציני). אבל התחלתי לנסות לעבוד על זה. ואולי עם עוד קצת אימון עצמי (ועוד קצת נסיון), אני אצליח ללמוד לשלוט גם בחלק הזה של המוח. זה ממש מוטיב חוזר אצלי. לנסות להכות במוח שלי עד שהוא נכנע...

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 8/1/2017 23:01