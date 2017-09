DIY עשה זאת בעמצך: פנקס רשימות מגנט למקרר

9/2017

DIY עשה זאת בעמצך: פנקס רשימות

אופציה לשדרוג, פנקס רשימות מגנט למקרר

פרויקט פשוט וקל, בר ביצוע ובעלות נמוכה- יכול להיות מתנה מושלמת לחג!





איכשהו הגעתי בזכות האינטרנט המופלא הזה למדריכים של פנקסים

ואלוהים, נפתח לי עולם חדש!מאז כבר הספקתי לעצב ארבעה, ואת הנפלאים האלו אני אחלק בחג כמתנות מושקעות ונהדרות

כי תכלס? אין כמו מתנה מעשה ידיים!

אז, החומרים שהשתמשתי בהם:

*דפים רגילים והדפסה ביתית (ניתן להמיר בדפים צבעוניים שיש בבית, או שאריות מדפדפות)

*גליוטינה (ניתן להמיר בסכין יפנית+סרגל)

*קרטון ביצוע/קרטון/בריסטול חזק

*דבק פלסטי

*דף מגנט (אופציונלי)

תחילה הדפסתי את העיצוב שלי, פה הזמן להחליט כמה דפים אתם רוצים שיהיו בפנקס. וכמובן כפי שציינתי ניתן להמיר בדפים צבעוניים שיש בבית, או שאריות מדפדפות.

חתכתי את הדפים, אם אין גליוטינה אפשר להשתמש בסכין ברזל וסכין יפנית (בזהירות רבה)

אני מעדיפה שלא להשתמש במספריים מכיוון שהדיוק נפגע, והוא די קריטי לפרפציוניסטית שאני.

גם עם הגליוטינה הדיוק הוא לא מאה אחוז, אבל ניתן לתקן קצוות בשלב מאוחר יותר.

טוב, אנחנו כבר בחצי דרך!

מדדתי את המידות של הפנקס וחתכתי את הקרטון ביצוע, כל קרטון או בריסטול קשיח יעשו את העבודה, זה בעצם הגב של הפנקס- והוא פשוט צריך להיות עמיד.

השלב הבא הוא לחבר הכל ולקבע,

(פה השלב לתקן במידת הצורך את החיתוכים, מיישרים את כל הדפים ואם צריך חיתוך נוסף,

בעזרת מיקום סרגל מתכת על דפי הפנקס, מיישרים עם חיתוך של סכין יפנית.

ובכלל, אם אין ניסיון בלחתוך עם סרגל וסכין עדיף להמנע מזה.)

ובנוגע לקיבוע, מצאתי שנוח לי לקבע עם אטבים וקליפסים

מורחים שכבה של דבק פלסטי לבן כל הצד העליון (ביניינו, הכי הוח למרוח עם האצבע P: )

נתתי להכל להתייבש בין שני סרגלים, עם לחץ של האטבים והקליפס (בין שני סרגלים בשביל שלא ישאיר סימנים ושלא יהיה מגע עם הדבק)

אחרי שהתייבש (חצי שעה, ארבעים דק') ניתן לעשות שכבה שניה (לא חייב, תלוי באיך שזה נדבק)

והופה! הפנקס גמור!

למי שרוצה לשפצר למגנט, כל מה שנדרש הוא דף מגנט, למדוד את המידות, לחתוך ולהדביק לקרטון הביצוע