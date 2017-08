כינוי: Poetry in Motion

8/2017

פה ושם

דקה לפני שמתחיל שבוע של טורבו. ממחר אין גן עד אחרי לייבור דיי. אם כי תמיד יש קצת חשש מכל כך הרבה זמן עם פיץ אחד על אחד, נראה לי שהפעם זה כבר יהיה פשוט יותר. בחודש האחרון הוא הרביץ קפיצה, וכבר יש עם מי לדבר. אנחנו רואים את זה בעיקר בקטע של שפה, לא מפסיק לחפור (ועוד בעברית, ההתעקשות שלי כל כך משתלמת!). אבל במוח שלו קורים דברים פסיכיים בתקופה הזאת. הוא סגר שנתיים בתחילת החודש שעבר, ומאז משהו, כאילו.. נפתח. אני בטוחה שמה שלא נעשה יחד בשבוע וחצי הצפופים האלה שלי ושלו שצפויים לנו - זה הולך להיות משהו נהדר. התארגנו ארבע אמהות (האהא, כן כן, האהא) מהגן ועשינו שיעורי בית טוב טוב. יש תכנית לכל יום בשבוע הבא, יהיה בסדר. תכנית זה טוב, זה מרגיע.



מרגיש לי שאני מתעסקת בו ממש המון בבלוג הזה. אבל מה לעשות שהוא באמת מעסיק. הנה, מחשבה שעלתה לי כשלקחתי אותו לגן היום ולפני שאמרתי ביי הוא נצמד אלי חזק חזק חזק והביע את מחאתו השקטה על הנטישה. אני יודעת שהמנטליות הרווחת היא - אם תראי לו שאת חזקה, מחייכת, נשקי אותו בריפרוף על הלחי, תגידי לו שאת חוזרת ותמהרי לצאת עוד כשהוא בדמעות - הדמעות ייעלמו צ׳יק צ׳ק כמה דקות אחרי שתעזבי. אני יודעת. וגם הרבה פעמים זה בדיוק, אבל בדיוק מה שעשיתי. והיו חודשים שהוא גם היה ממש סבבה עם זה שהלכתי ולא בכה בכלל. אבל הבוקר הוא כן בכה. לא בטירוף - אבל בכה. זה לרוב קורה אחרי סוף שבוע איתנו, החזרה לגן אף פעם לא פשוטה. אבל הפעם, לא יודעת למה, פשוט לא הייתי מסוגלת לחבק במהירות ולהתגנב החוצה. משהו בי רצה רק לחבק אותו חזק חזק חזק אלי, לצ׳קמק את מסת המתיקות הזאת אלי, ללטף לו את השיער וכאילו להיות שם עוד. לא בקטע של ״אוי אוי אוי, איזה נורא מה שקורה לך, אני מבינה״. אלא גם כן, עם חיוך, אבל גם עם המון סבלנות. לאט לאט הורדנו נעליים, גרביים, אמרנו שלום לכולם שם, וכמובן איך שהזכרתי את המילה ״אוכל״ הוא כבר חייך ורץ למטבח. ושם עזבתי. כלומר, חיכיתי יפה עד שלא יהיה בדמעות במקום להתגנב החוצה ואז ממילא לעמוד עוד דקות (ארוכות, לעתים) מאחורי הדלת כדי לוודא שהבכי נפסק. פשוט הרגיש יותר נכון. עזבתי היום ילד לא בוכה, ורק התחושה הזאת עשתה לי את היום. כן, לפעמים הגננות תוקעות בי מבטים כאלה של ״יאללה כבר, ׳תשחררי״. אבל אני לא מסוגלת. וזה משהו שיש לי איתו מגיל אפס. אני מרגישה שאני סוג של שומרת סף שלו. ומה לעשות, זה נכון, אבל ממש. אני אמורה להוות חיץ בינו לבין המשפחות שלנו שלא תמיד רוצות מה שהכי טוב לו אלא מה שהכי יהיה להן כיף לראות אותו עושה או נוהג. אני שם כדי שלא יידרס, יימחץ, יירמס על ידי בריונים (ויש, ברוך השם, כמה ג׳אברים בשכונה שלנו, היציאות לגינה לא כאלו פשוטות תמיד). אני בטוחה שכשארגיש שפיסית הוא כבר יוכל יותר לעמוד מול הדברים האלה, אני כבר ארגיש מתי לשחרר. אבל כרגע אני מרגישה שאני חייבת להיות שם בשבילו ברגעים האלה. אולי זה משהו הורמונלי, לא בטוחה. אבל זה האינסטינקט. ושיקפוץ העולם. גם מוטורית הוא ילד שאובחן כמתפתח באופן קצת מאוחר, אז ממש לא בוער לנו לתת לו בעיטה בתחת, שייקח ת׳זמן שלו. ככה גם לגבי גמילה מחיתולים, ככה לגבי הכל, בעצם. מבחינתנו - שהזמן יקפא והוא יישאר בדיוק ככה גם עוד חמש שש שנים ככה :) הוא פשוט בשלב כל כך כל כך חמוד, איזה מבאס יהיה לראות את זה נעלם כשהוא יהפוך לאיש רגיל :)





חוץ מזה זהו. היו חודשיים של פרופיל נמוך. אפילו לא לימדתי בכלל חודש אז בכלל היו לי ימים שלמים של חופש חופש חופש. הרגשתי שזה עושה לי טוב. גם בטח התלמידים שלי מברכים על זה שחודש הפסיקו לשמוע את החפירות שלי. חלק מהם ממילא לא היו בכלל באיזור. לשמחתי גם זוג אחיות די מעצבנות שלמדו איתי שנתיים לא יכולות להמשיך ללמוד אצלי בשנה הבאה, אז עזבו. אני שמחה כי במקומן מגיעים לי קצת תלמידים חדשים, שבתקווה יהיו פחות מעצבנים ויתאמנו יותר. אחד מהם בן 53, אז אני בטוחה שעושה את זה מרצונו. זה כבר סיפתח טוב. אולי לא הגיל האולטימטיבי להתחיל ללמוד פסנתר, אבל רצון בטח יהיה שם, והוא בטח ייתן לי לדבר קצת ולא יפליץ לי בשיעורים כמו ילדים בני שבע. (התרגלתי כבר להכל, מה אגיד). חוץ מזה כבר עוד שבועיים מתחילה תקופת החגים אז גם אני הולכת לחלטר בבית כנסת, אפילו אעביר שם לילה במלון, בלילה בין ערב יום כיפור לבוקר שאחרי, כי גם אני צריכה לנגן שם בטקס של הבוקר. תכלס המקום לא כזה רחוק מהעיר, אבל לא בא לי לחזור הביתה אחרי חצות רק בשביל לחזור שוב את כל הדרך בשבע בבוקר שוב לאחר מכן. בערב של ראש השנה אשתכן אצל הקרובי משפחה שלי הנחמדים אך הלא מאכילים. אני גם יודעת שהם צמים ביום כיפור (או לפחות עושים את עצמם ממש טוב) כך שליהודיה הסוררת שאני אין מה לחפש אצלם ביום כיפור. אמרתי להם את האמת, שעדיף שאלון במלון שהבית כנסת מסדר לי כי לא בא לי לרעוב (אמרתי להם את זה בצורה קצת שונה :). סך הכל גם הייתי אדם די בסדר בשנה האחרונה אז אין לי מה לצום :) את החטאים שעשיתי בעיקר אני מייחסת לעצמי, וזה כבר אתחשבן עם עצמי על איזה המבורגר טוב בהזדמנות. אני בטוחה שאנשים הופכים להרבה יותר סלחנים אחרי ארוחה טובה! לדעתי כל יום כיפור, מי שעשית לו עוול פשוט צריך לקבל ממך ארוחה טובה, והכל יהיה בסדר. אין, they got it all wrong.



אה, ובתקווה גם אנחנו נתחיל לעבוד על להשריץ את דור ההמשך בקרוב. בעל יקר מפז הבטיח שאחרי שסוף סוף יגיש את האפליקיישן לגרין קארד המיוחל שלנו (יש כבר תאריך יעד, לייבור דיי! עד כמה סימבולי להפסיק לקרוע ת׳תחת בתאריך הזה) - אנחנו נשב על הטבלה ונחשב איך מתכננים שזה יקרה בקרוב. טבלה הרי כבר יש עוד כשישבנו להבין איך כלכלית אנחנו עושים את פיץ. יצא סבבה :) רק נצטרך לעדכן קצת מספרים שם. אני ממש חושבת שזה צריך לקרות בחודשים הקרובים. שוב כל מחזור שלי מרגיש איך אני אט אט מזקינה יותר. וסיפורים על טיפולי פוריות מסביבי לא גורמים לי להירגע יותר. זו שנה קריטית וחשובה, אפילו הרופא אמר שמגיל 37 זהו. והוא מלחיץ, אבל לא סתם. הוא רופא ורואה מה מגיע אליו לקליניקה כל יום. הגיע הזמן כבר. פיץ צריך אובייקט שעשוע חדש. וגם לא רוצה שיהיה ביניהם הבדל גדול. אסור לשחק עם הזמן הזה. מקווה שבעלי יתאפס על זה בקרוב. קצת חרה לי שכשפתחתי שוב את הנושא לפני כשבועיים הופתעתי לגלות שהוא מדבר במושגים כמו ״מקסימום נאמץ״. רתחתי. מה החרא הזה. הוא הבטיח לי שניים ביולוגים. לא אימוץ ולא בטיח. וטיפולי פוריות עולים הון. אין בזה שום היגיון. שנינו אנשים עובדים ומרוויחים ברוטו יותר מיפה. רק נעשה מה שצריך בשביל להתנהל נכון יותר ויאללה. חבל על הזמן הזה. התנהלות כלכלית אפשר לשנות תמיד, ביציות לא. סורי, אבל זה מה שזה, וזה פיסית מרגיש לי ככה. אני ממש מרגישה איך הבטן מתכווצת עם כל מחזור חדש. וזה לא רק כאבי מחזור. זה צער עמוק על עוד ביצית שמתה בלי להתממש. מבחינתי שביציות ימשיכו להרקיב אחרי שסיימתי כבר עם לפחות שניים. ואז, עוד כמה שנים, נחליט אם אפשר והגיוני גם לאפשר שלישי. כמו שאני בת שלישית ואמא שלי עשתה אותי כי גם היא בת שלישית. נשמע קצת corny, אבל יש משהו מאוד יפה בזה :) כאילו מן שליחות כזאת. למרות שאם לא נצליח ילד שלישי ביולוגית אבל כן נוכל לאפשר אימוץ - מאוד אשמח. נראה לי שגם בעלי זורם על זה.



תכלס אני חושבת על ההריון הבא מלא. עד כדי כך שעושה לי רע לראות הריוניות חדשות, וכמובן צעירות ממני. לא צריך לפחד כל כך. לא צריך לתכנן כל כך עד הסוף הדוק כל כך. החיים ממילא ייקחו למקום בלתי צפוי והתשתית שיש לנו נהדרת. אחרי הגרין קארד אני מקווה שבעלי גם ימצא עבודה שיאהב יותר. הוא כבר התקבל לאחת כזאת רק נדחה בגלל הקטע של הויזה. כשהאישיו הזה יירד מהפרק... מקווה שזה הולך לשדרג לנו את החיים כמו שצריך. אני גם צריכה לדחוף את עצמי יותר מבחינת הקריירה. כשנסיים עם הויזה נוכל גם להתרכז בכל הדברים האלה שעומדים על הפרק. טוב שיש דברים שעומדים על הפרק. שבכלל, יש פרקים, וזוגיות, ומשפחה, וחיים, ושממשיכים קדימה. אני אוהבת את זה. לדעתי רווקים מסביבי לא אנשים מאושרים יותר. אני גם יכולה להיות מגעילה ולומר שלדעתי בזוגות בלי ילדים יש משהו עצוב יותר. ואני לגמרי מאמינה בזה. מצדי שיסקול אותי כל העולם. וגם אי אפשר יהיה להסביר את זה לאנשים שלא רוצים ילדים. כי גם אני לא הרגשתי מי יודע כמה לגבי ילדים לפני שהיה לי ילד. רק ידעתי שבא לי לעשות אחד. אבל מ״בא לי״ זה הפך ברגע אחד ל״איך לעזאזל אנשים מוותרים על משהו כזה?!״, ממש, תוך יום. מבינים את זה רק אחרי שעושים ילד, זו הבעיה. לכן אי אפשר להסביר את זה. אבל זה בסדר שככה עובד העולם, יש יותר מדי אנשים בעולם גם ככה. צריך שיהיו כאלה גם שלא יעשו. אנשים גם לא ממהרים למות כל כך מהר בימינו, כך שבכלל... טוב שיש ברירת-אוכלוסין ספונטאנית בלי הצורך להרוג אקטיבית כמה אנשים (למרות שיש כמה שהייתי שמחה להוריד מעול העולם אם זה היה חוקי והייתי מסוגלת לזה נפשית).



נראה לי שהפוסט הולך למקומות קצת אפלים יותר ממה שתכננתי.



חג שמח :)









25/8/2017