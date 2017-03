כינוי: Poetry in Motion

3/2017



סוף סוף רגע, ובעיקר אנרגיות, לכתוב.



אתמול היתה פה סופה. אני עוד איך שהוא מנסה לעקוב אחרי השמות שלהן, הפעם תורה של "סטלה". מדהים אותי איך שכל ימי ה"חופש" הכפויים האלה, כולל סופי שבוע, היו פעם נחלת אנשים ללא ילדים. הכל מתהפך כשיש אחד (גוועלד - אפילו שניים? לא ברור איך). מעון היום בוטל, ובעלי היה תקוע בטנסי בנסיעת עבודה, וכל הטיסות חזרה לניו יורק בוטלו עד ליום אחרי. כלומר... יום שלג של עוצר בבית. רק אני ופיץ. זה אומר שאני ופיץ מעבירים יום שלם יחד. שלם. על כל רבדיו.

עכשיו, אין לי בעיה עקרונית להעביר איתו בכיף זמן. אבל גיליתי שאני אוהבת שיש תכנית. אפילו לדעת שאני יוצאת איתו לחלק מהיום ונפגשת עם הורים אחרים, או מוזיאון, או פארק, או וואטאבר. משהו שיחלק לי קצת את היום עד השנ"צ המיוחל שלו בן שלושת השעות, ואז קצת מצ'טקמקים איזה שעתיים-שלוש עד ההשכבה ולילה טוב.



לא כך בסופה.

כשחייבים להיות כל הזמן, כל הזמן רק בבית, צריך לגלות את כל היצירתיות שבעולם.

אני מודעת לחלוטין שאני נשמעת כמו אמא טריה ואפילו קצת שחוקה עם כל התובנות המה זה דלוחות האלו. אבל when shit gets real, ממש מרגישים מה זה אומר.

מהרגע שבו הוא פקח את העיניים עד הרגע שבו שרתי לו את השורה האחרונה של "לילה לילה" בפעם הששית, אני חושבת שמגיע לי לא פחות מתואר אצולה בריטי. קמתי בידורית, המשכתי בחינוכית וקינחתי בפינוקית. אני פשוט מרגישה איך בימים האלה הוא ממש פורח איתי. מה שגורם לי לא פעם ולא פעמיים לפקפק במעון היום שאליו אני שולחת אותו. אני חושבת שהשיא היה שפתחה לי היום אחת הסייעות את הדלת, והראש שלה היה תקוע בפלאפון. היא שאלה על אוטומט מה נשמע, ועושה רושם שממש לא חיכתה לתשובה. כיוון שזה הרושם שעשתה, אף אחד מאתנו גם לא סיפק לה תשובה. ההתנהלות הזאת מבאסת אותי ברמות. השאלה היא אם נשלח אותו למעון-יום אחר, המצב באמת יהיה שונה כל כך? אמא אחרת בקבוצת האמהות הישראליות שפתחנו בוואטסאפ (טוב, ברור ישראליות, משום מה אמריקאים לא חופרים וואטסאפ כל כך) גם כן מדווחת שהבן שלה פיתח אובססיה נוראית לפלאפונים, וזה בטוח לא משהו שמגיע מהבית.



אני לא יודעת, כשאני איתו אני מרגישה מה זה חרא אפילו להציץ בפלאפון. אני כל שניה מרגישה שזה על חשבונו, והקטע המצער הוא שזה נכון. וזה לא שדברים לא יכולים לחכות, ראבק. איך שנכנס לשנ"צ חזרתי לכל העולם ואשתו. וגם אם לא הייתי חוזרת, רחמנא ליצלן, ספק אם זה היה מזיז לעולם את הביצה הימנית. רק אתמול לימדתי אותו לפחות שלוש מילים חדשות. אין. אני באמת ובתמים מאמינה שאם לא הייתי במקצוע המוסיקה הייתי גננת מה זה אחלה. אני לא בטוחה שאני יודעת ללמד ילדים פסנתר ממש טוב, אבל חוש אליהם בטוח יש לי. במשך שבע שעות (take yourself through that, שבע שעות) תמימות שיחקתי איתו בפאזלים לימודיים, הקראתי לו ספרים, שיחקנו מחבואים, רצנו אחרי כדור ובהינו בשירים של פרפר נחמד (מודה שניסיתי גם את "מיכל הקטנה" אבל סגרתי בכריז כששמעתי אותה סופרת מכתבים בנקבה). תכלס פיץ היה מרוויח בגדול אם היה רק איתי כל היום. בעצם לא בטוחה. כי זו לא כמות אנרגיה שהייתי יכולה לתעל ברמה היומיומית באותו האופן. צריך גם אם שפויה בשביל שבאמת ירוויח מזה. אני מניחה שמה שאני מנסה לומר הוא שאני בת זונה של אמא :)



זו הסיבה שממש הפריע לי שכשטילפנו בסקייפ למשפחה שלי אתמול, כרגיל, קיבלתי רק ביקורות ונזיפות. עושה רושם שלא משנה איך אני מנסה להתחבר אליהם, הם תמיד מוצאים דרך להפוך אותי לילדה הקטנה שלא מבינה מהחיים שלה, וזה בשלב מסוים קצת נמאס לי. השיא היה כשניסיתי להראות להם איך פיץ כבר יודע לשייך חלק של פאזל לציור הנכון שלו. כמובן זה היה אחרי אין ספור דירבונים נוסח "נו? נו? מה הוא כבר עושה? מה הוא אומר כבר? תוציא את המוצץ, חייך אלינו קצת!". בגאווה סיפרתי להם שהוא כבר לגמרי מתחיל לחפור פאזלים, וכשקצת עזרתי לו לסובב חתיכה מהפאזל אבא שלי כזה, "למה את עוזרת לו? תני לו לבד! צאי משם". כשניסיתי להסביר להם שאני מבינה את המאטרייה ושאם אעזוב ולא אעזור ואראה לו איך עושים הוא פשוט יקטר ויעזוב את המשחק - קיבלתי על הראש, "יופי! כל הכבוד! את יודעת להרכיב פאזלים נהדר!". זה מה שהצית את הפיוז בראשי הג'ינג'י חמום המוח. אבל הפעם החלטתי לא לתת לזה לעלות לי לראש. מזל שפיץ עשה עבודה טובה ולחץ על כפתור במוניטור בדיוק ברגע הנכון בשביל להשתיק אותם. איך הייתי יכולה לשים את המשפחה שלי על מיוט אם היינו חוזרים לארץ? פה בדיוק הבעיה שלי. מצד אחד הורים מזדקנים, החברים, תל אביב, המשפחה, הגעגוע, הים... מצד שני אם אפילו שיחת סקייפ מרחוק מצליחה לחרפן אותי ככה, אולי צריך יותר סיבות מגעגוע לחזור? אני כן יודעת שכלכלית טוב לנו פה. הרבה יותר מאשר אם היינו בארץ. בארץ אני לא יכולה לחלטר בכנסיות ובבתי כנסת. לא קל, לא קל הדבר הזה. גם לא פשוט. לא קל ולא פשוט הדבר הזה.



חושבת לעשות פוני.



שוב.



רק אין לי מושג איפה עושים את זה פה נכון. פעם קודמת שעשיתי במקום בלי רפרנסים נראיתי קצת כמו ילדה בכתה טיפולית. דרישה לרפרנסים מחברים לא הולידה תוצאה משהו. נראה על מה אלך בסוף.



וגם, עוד מחשבה לא קשורה שעלתה לי לראש - כמה טוב שבעלי קצת אנאלי ודואג למלא פרטים קטנים. ככה כשאני נתקלת באנשים נורמלים ולא פרפקציוניסטים, אני תמיד מרגישה שאני עושה עבודה קצת יותר טובה. אפילו מסתם לראות איך הם מטפלים בילדים שלהם, ומה אני דורשת מעצמי ומאחרים שמספקים טיפול לפיץ. אני ממש מאמינה שכל ההשקעה הזאת שאני עושה איתו עכשיו תשתלם בסופו של דבר. כל העברית שאני מתעקשת איתו. כל הלתת לו את המרחב האישי אבל גם שירגיש גבול פה ושם. אני לאט לאט לומדת איך להשתלט על זה, וזה מאוד מתגמל. כמה חבל שאימהות היא לא משהו שאנשים תופסים כג'וב רציני. אני מנסה שזה לא יהיה הג'וב העיקרי שלי, כמובן, כי קריירה ומוסיקה והתפתחות אישית וכל החרא הזה, אבל יא אללה, איזה עולם. טוב שיש בלוג, נמאס לי לטחון על זה לאימהות אחרות, ובעולם האמיתי אני אפילו לא מעזה. אני לא הייתי רוצה לשמוע את זה מאחרות אם לא הייתי אמא, למרות שזה היה משלים לי כמה שעות שינה מבורכות.





נכתב על ידי Poetry in Motion , 15/3/2017 18:14