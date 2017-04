A Moment of Clarity

4/2017

היום הודעתי לאבא שלי שאני מנתקת איתו ועם אמא את הקשר. החלטתי שלכאן או לכאן שום דבר לא ישתנה והרי שהם עושים לי רע באינטראקציה איתם. אז בין אם אנתק מהם את הקשר ובין אם הייתי איתם בקשר זה פשוט אותו דבר. אגב התגובה שלו הייתה משהו בסגנון של "נראה אותך... תצטרכי כסף ותחזרי" או "תעשי מה שאת רוצה..". חוץ מכסף אמא שלי לא נותנת לי שום דבר. מעולם לא הרגשתי שאמא שלי אוהבת אותי וגם לא אבא שלי. מעולם הם לא אמרו לי שהם אוהבים אותי. אני אצטרך ללמוד לחיות לבד עם הדברים, להיות יותר מחושבת כלכלית וללכת על זה. הרי במילא לא אכפת להם מהקיום שלי. אני בדכאון רציני עכשיו והיום חשבתי על "זה". אבל יש לי את הבחור שלי, יש לימודים ואני מצליחה בהם, יש לי דירה, אוכל ומקום לישון, יש לי בגדים, יש לי עבודה סבבה, יש לי קצת חברים, יש לי יכולת לאהוב דברים בעולם הזה. אני אוהבת את הטבע ואני מצליחה לאהוב את עצמי ומה שאני עושה, אני מצליחה פתאום להעריך את המראה שלי. אני מצליחה להבין שהכל לא כזה נורא. בזכות עצמי, אני צריכה קצת לחיות את עצמי, אולי בלי האינטראקציה איתם, שהיא כזו שמנמיכה אותי למטה עמוק, אולי בלעדיה אהיה חזקה יותר. יש הרבה אנשים שעושים את הניתוקים האלה כי קשה להם לשאת את זה. גדלתי בבית אלים, פיזית ומילולית, בית שאין בו אהבה, שהתעללו בי, שאין בו תזונה נאותה.. אני יודעת שיש בי טוב והבית הזה מוציא ממני את השדים שלי, את הקללות הכי רעות והגידופים הכי רעים וזו לא אני. אני לא בנאדם כזה, אני לא אוהבת לקלל, אני לא אוהבת לפגוע באנשים.. אני מודעת לעובדה שמאחורי כל אדם יש נפש ורגש. אבל מהצד של ההורים שלי אין את המודעות הזו, הם לא מודעים לזה שיש לי רגשות. אז אני אצטרך להתמודד עכשיו עם ניתוק הרבה יותר גדול. אני מבואסת כי הייתי אמורה ללכת למסיבת יום הולדת של דודה שלי ולא אלך בגלל הנתק. אבל טוב אחיה את חיי, אלמד את הדברים שליבי כמה אליהם. זה לא יהיה קל, אפילו מאד קשה. אבל אולי זה גם יתן לי קצת אוויר לנשימה. אני אמורה להכין עבודות ללימודים ודוחה את זה כל הזמן. בתחילה בגלל החופש שלקחתי ועכשיו כי נפשית ומנטלית אני לא מסוגלת. עבר עלי יום מאד קשה. הבחור שלי אמר שיבוא היום אבל אני לא רוצה לקחת את זה על בטוח, מאחר והוא בטיול משפחתי ובטח יהיה עייף אח"כ.. ככה שאסור לי לבנות על זה. בעיקר לא בא לי שכל הנחמה שלי תהיה בחיקו, אני חייבת לדעת ללמוד להתמודד לבד עם דברים שקשים לי. כבר מהצבא חשבתי לנתק איתם את הקשר, רציתי להיות חיילת בודדה אבל לא היה לי מספיק אומץ. אז בסופו של דבר רק אחרי שיצאתי מהבית המצב השתפר. אני רואה את זה גם קצת כעונש להם, אולי ככה הם יבינו שיש מחיר לדברים. אבל כמו שנאמר, הם לעולם לא ישתנו. כנראה שלבחירה שלי בסופו של דבר יהיה מחיר וזה לחיות בלי תמיכה ובלי כלום מההורים. אני תלויה בהם לעתים וזה רק בעניינים כלכליים, אבל כל ילד זקוק לחום ולאהבה ולאמא שתבשל ותרצה לשמוע מה שלומו, היא לא כזאת ומבחינתה גם אם הייתי בקבר עכשיו זה רק עניין כלכלי כנראה.. אבל אני חיה, אחייה את חיי. אני לא אתן לשום דבר לעצור אותי וגם אם זה יהיה סופר קשה, אני אמשיך לחייך, לצחוק, ללמוד, להתקדם בחיים שלי ולעבור מכשולים. I just want to be happy, thats all.. לנשום עמוק הכל בסדר, החיים ממשיכים, אני ממשיכה. אולי אני צריכה איזה שינה טובה ולהתאפס קצת על עצמי.

מה שקרה:

אתמול הבאתי לה חבילת עוגיות ואמרתי לה שאני לא יאכל אותן, אז היא התרגזה ואמרה לי שאני כל הזמן מדברת על אוכל. במילים אחרות היא אמרה לי שאני שמנה ושכל מה שמעניין אותי זה רק אוכל, זו הכוונה שלה. מה הבעיה לדבר על אוכל? הרי אנחנו בני אדם. מה גם שזה לא נכון, אני מדברת על המון דברים אחרים. אז רתחתי עליה וצעקתי עליה שזה לא נכון ושתפסיק להמציא המצאות וכו'

בערב צחקתי כי ראיתי סדרה מצחיקה והיא התעצבנה עלי שאני צוחקת. לצחוק ולחייך ולשמוח זה לגיטימי, אבל ליד החולת נפש הזו כלום לא לגיטימי, אסור לצחוק, אסור לחיוך ואסור לשמוח. הגיוני? לא.

מעבר לכך כל הזמן היא מדברת אלי מגעיל, כל הזמן היא רוצה לריב איתי. אז החלטתי לשים לזה סוף, אני לא מדברת איתה יותר ומבחינתי אבא שלי שלא עושה שום דבר כדי לעזור, גם הוא באותה סירה איתה. מבחינת אבא שלי נראה שזה לגיטמי איך שהיא מתנהגת אלי, כי גם אליו היא מתנהגת ככה, זה לא נראה שזה משנה לו שאני מנתקת איתם את הקשר ומתייחס למילים שלי כמשהו בר חלוף. למעשה אפשר לומר שהפור נפל ושזהו.

אני מרגישה מאד לבד בעולם אבל אני לא באמת לבד, זה פשוט מרגיש לך תמיד לבד כשאין לך משפחה שאוהבת אותך. יש משהו בתא המשפחתי הזה שהוא כלכך קריטי לאדם ומעולם לא זכיתי לקבל אותו. אדם שיש לו משפחה ומקבל חום ואהבה במידה סבירה, יצליח הרבה יותר להתמודד עם מכשולים. אני צריכה תמיד להתמודד לבד עם הדברים האלה. הכי קשה זה עם עניין הטיפול שהוא מאד מאד יקר, אז עכשיו אצטרך למצוא דרך לשלם על הטיפול בעצמי ואני לא יודעת איך.. כנראה שאצטרך לרדת לשני טיפולים בחודש ולנסות להסתדר עם זה, כי זה גם משהו. אבל טוב אולי גם זה שלא תהיה לי אינטראקציה איתם זה יקל. למרות שמנגד אלה ההורים שלי ותמיד יישאר שם הכתם הזה, הידיעה שמעולם לא אהבו אותי.

כשהייתי עם אהובי אצל סבא וסבתא שלו, אז הוא סיפר לה שהוא חוזר לדירה בקרוב והיא אמרה לו שהיא תבשל לו שיהיה לו לקחת. כל כך קינאתי, הלוואי וגם לי היה מישהו שככה ידאג וירצה לעזור. היום הוא גם נסע לטייל עם המשפחה שלו ואני גם ממש מקנאה, הלוואי וגם לי הייתה משפחה אוהבת שרוצה ללכת לטייל ביחד. אבל.. אז פתאום עלתה לי המסקנה שיום אחד אולי אני אהיה אמא, תהיה לי משפחה משלי, עם המשפחה שתהיה לי ואמנם אהיה בתפקיד האמא ולא הילדה, עם המשפחה הזו אוכל לטייל, לצחוק, להנות, לאהוב.. לחוות את העולם הזה כמו שצריך.

אני צריכה לזכור שאני לא לבד לגמרי למרות שאני מרגישה לבד.